Maig sec, càlid i balanç de primavera molt càlid

Article resum del repàs provisional de Meteocat del mes de maig. Un mes sec i càlid o molt càlid segons l’observatori. Els primers quinze dies força frescos no han estat capaços de compensar els deu dies finals desbocats de calor. Pel que fa a precipitacions el maig ha estat sec a gran part de Catalunya, a excepció de l’extrem nord-est, la Costa Brava, i a punts del prelitoral Central, de l’extrem sud i del Prepirineu central on es pot qualificar de normal o plujós. Precipitació de l’1 al 7 de maig. El pas d’una pertorbació freda que va acabar com una depressió aïllada del corrent general va provocar un episodi de precipitació entre els dies 1 i 7 de maig.
Al quadrant nord-est, vessant sud del Pirineu, Prepirineu i serra dels Ports puntualment es van superar els 70 mm. Una configuració calcada a la descrita més amunt, un front fred que acaba despenjant-se del corrent general, va provocar un segon episodi de precipitació entre els dies 9 i 12 de maig. Durant aquest període es van superar els 50 mm a punts del quadrant nord-est, prelitoral Central i massís del Port. Les quantitats de precipitació més destacades a la XEMA i la XOM van ser: 78,5 mm a Olot el Parc Nou (la Garrotxa), 70,9 mm a Sant Pau de Segúries (el Ripollès); 61,8 mm a Montserrat; o 60,4 mm a PN dels Ports.
Una nova pertorbació va afectar Catalunya entre els dies 14 i 15 de maig, amb acumulació de precipitació per sobre dels 40 mm a l’Alt Empordà. Les quantitats de precipitació més destacades a la XEMA i la XOM van ser: 61,9 mm al Pantà de Darnius – Boadella; 45,1 mm a Sant Pere Pescador; 41,2 mm a Palau-saverdera i 40,0 mm a Cabanes. La precipitació va ser intensa especialment el dia 14, quan es va superar el llindar 1 (més de 20 mm en 30 min) de la Situació Meteorològica de Perill (SMP) a 2 estacions de l’Alt Empordà: 28,7 mm a Pantà de Darnius – Boadella i 25,8 mm a Sant Pere Pescador.
A partir del dia 20, la presència d’una massa d’aire càlid va arribar a Catalunya i els dies 28 i 29 van ser especialment càlids, amb temperatura màxima per sobre dels 35 ºC a zones baixes de l’interior i també a diversos trams del prelitoral. Al llarg de la calorada, 44 de les 126 estacions de la XEMA amb més de vint anys de dades van registrar la seva temperatura més alta en un mes de maig, sobretot a les Terres de l’Ebre i a l’Empordà el dia 28 i novament a la vall de l’Ebre i a Ponent el dia 29. L’estació de Vinebre va mesurar 39,5 ºC de màxima, temperatura inèdita a Catalunya en un mes de maig.
Pel que fa a la temperatura mínima, 21 de les 126 estacions de la XEMA amb més de vint anys de dades van mesurar la seva temperatura mínima diària més alta de maig, amb nits tropicals (per sobre dels 20 ºC) en alguns trams del litoral, sobretot a la ciutat de Barcelona. La nit del 27 al 28 de maig va ser excepcionalment càlida en alguns punts del nord de l’Alt Empordà, on la tramuntana va impedir el refredament nocturn. L’estació de Portbou – el coll dels Belitres no va baixar de 27,6 ºC.
L’episodi de calor dels darrers dies de mes ha estat determinant per a situar aquest mes en tercera posició d’entre els maigs més càlids en algunes estacions que ja disposen de sèries de més de vint anys. A l’Observatori Fabra de Barcelona ha estat el tercer maig més càlid dels seus cent tretze anys de dades, juntament amb el de 2015 i només superat per 2022 i 2020. Els contrastos no poden ser més marcats. A Lleida capital després del segon hivern més plujós, darrers cent tretze anys, han tingut la primavera més càlida dels darrers vuitanta-vuit anys i que ha deixat la meitat de la pluviometria mitjana.