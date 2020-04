VolksWagen E-Bulli: l’electricitat arriba al cor del T1 original de 1966

La marca alemanya eClassics ha creat la e-Bulli, la versió eléctrica de la mítica T1 Samba. El fabricant ha actualitzat el model de 1966, centrant la seva atenció a la part tècnica, la més crítica, ja que està dotat d’una mecànica d’escassa potència i altes emissions contaminants.

Així, compta amb grups òptics amb tecnologia LED i un nou indicador del nivell de la bateria. La tapa del motor també s’ha ajustat per instal·lar la presa de xarxa elèctrica. A l’interior també hi han canvis, com un selector per a la transmissió automàtica. Per a engegar el motor ja no serà necessària la clau, sinó que n’hi haurà prou amb prémer un botó. Finalment, els seients són de cuir blanc i taronja i el sòl de fusta d’estil nàutic.

La mecànica és el que més canvia. Deixa enrere el bloc benzina per a rebre l’esquema motriu que impulsa al Volkswagen e-Up! amb 82 CV, convertint-se en el model més potent de la generació. Per a moure’s, conté un paquet de bateries d’ió liti de 45 kWh, que es carrega en 40 minuts fins al 80 per cent de la capacitat, aconseguint una autonomia de 200 quilòmetres i una velocitat màxima, limitada, de 146 kms/hora.

Però no és l’únic canvi, perquè el xassís també s’actualitza amb amortidors ajustables i els frens de tambor posteriors ara són de disc. En resum: un clàssic actualitzat per a robar-te el cor.

ACTUALIDADMOTOR.COM