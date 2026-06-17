«La supraconsciència existeix», de Manuel Sans Segarra

Títol: La supraconsciència existeix. Vida després de la vida
Autor: Manuel Sans Segarra, amb la col·laboració de Juan Carlos Cebrián
Traducció: Núria Garcia Caldés, Sabina Galí
Pàgines: 248
Editorial: Columna Cat
Sinopsi:
Descobreix la veritat sobre les experiències properes a la mort amb el Dr. Manuel Sans Segarra
«He comprovat que és possible arribar a entrar en contacte amb la supraconsciència i, així, controlar l’ego, aquesta falsa identitat que m’agrada denominar el “no jo”, inhibint les seves quatre armes tan potents: la ignorància, l’afecció pel materialisme, l’egoisme i la por. Qualsevol por és, en el fons, por de la mort».
El doctor Manuel Sans Segarra, prestigiós cirurgià i pioner en la investigació de la supraconsciència, juntament amb el periodista i emprenedor Juan Carlos Cebrián, explora les experiències properes a la mort (EPM) des d’una perspectiva científica. A través de casos documentats i l’estudi de la física quàntica, aquest llibre ofereix una nova comprensió de la consciència i la vida després de la mort, desafiant les concepcions tradicionals de l’existència i proporcionant una guia per a superar les pors i ajudar-nos a reflexionar sobre la nostra pròpia vida.
El llibre definitiu sobre el fenomen de les experiències properes a la mort (EPM) i el seu poder per a transformar les nostres vides.
Font: lacasadellibro