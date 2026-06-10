Per a educar al teu gos, hauries de fer-ho des que és cadell, ja que és molt més fàcil de fer que sent adult. Compartim a continuació, en el següent article, set trucs per a educar al teu gos:
Reforç positiu
Educa al teu gos d’una forma positiva. Premia les bones conductes amb premis, elogis o carícies.
Més diversió
Els gossos empatitzen molt amb els éssers humans. Si segueixes una educació divertida i t’ho passes bé, ell també estarà interessat en aquesta conducta.
Fes que faci exercici abans de la sessió educativa
D’aquesta manera, arribarà molt més tranquil i estarà més atent.
Educa en sessions curtes, però amb constància
El gos també necessita descansar, així que utilitza sessions curtes per a aconseguir que presti més atenció i no s’avorreixi. Però han de fer-se de manera constant.
Associa comandos de veu
Per norma general, el gos associa millor les ordres amb els comandos de veu i no solament amb els gestos. Per això s’usen els habituals «sit» o «plas», els quals s’associaran a diverses conductes.
Ordres simples
Comença per les ordres típiques d’asseure’s o tombar-se, i ja després passa a una cosa més complexa.
Sempre usa el mateix comando
Els gossos funcionen molt millor quan solament fas servir una paraula. Ells no entenen de sinònims.
Per vivirhogar.republica.com