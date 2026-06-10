La importància de triar el nostre cercle social

És una realitat que si vivim envoltats de merda, acabem fent olor de merda i també que si caminem sota la pluja, ens mullem. Doncs, amb el nostre cercle social succeeix exactament igual; si és negatiu, tòxic, o optimista i d’igual manera funciona si malgasta els diners, els estalvia o els inverteix. Amb la qual cosa, si estàs amb algú o un grup que es queixa de tot constantment, però no fa res per a canviar, significa que tan malament no està i, conseqüentment, és millor allunyar-se d’ell perquè el seu comportament és incoherent, no reflecteix les seves paraules.
Per tant, aquesta és la clau, la congruència comportamental, que les paraules expressades vagin d’acord amb el seu comportament i que no quedin en el buit. Però fins i tot sent així, no sempre hem de quedar-nos a prop perquè moltes vegades no compartim la seva idea, encara que l’entenguem. És a dir, el nostre cercle social ha d’aportar-nos més alegries que penes i també, ha de ser un punt de suport emocional, un lloc on puguem expressar-nos lliurement sense por de ser jutjats. Així és que veient aquesta breu explicació, pot entendre’s la seva importància perquè mal triat ens condueix directament al malestar mental.
Si ens envoltem de gent negativa, envejosa, amargada, malhumorada o amb una visió de la vida oposada a la nostra, únicament ens espera acceptar-la per a no discutir automàticament o acabar sent igual que ella. Deixarem de costat les nostres expectatives, il·lusions i esperances per a compartir les seves. No obstant això, quan és gent més acord a la nostra manera de veure la realitat, la situació és totalment diferent perquè no solament evitem el malestar mental, sinó que, també podem progressar en l’àmbit personal. Diguem que ens agrada llegir, fer exercici físic, viatjar, menjar de manera saludable, estalviar, invertir, etc. Doncs segurament, millorarem aquest hàbit perquè estarem envoltats de gent igual que nosaltres, amb les mateixes preocupacions i motivacions.
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