Consells per a alleugerir el teu equipatge per a les vacances

L’estiu és a tocar. Si no ho vas fer amb previsió quan tocava, és possible que encara estiguis planificant el teu viatge de vacances i, amb ell, l’equipatge que t’hauràs d’endur. Si faràs el viatge en cotxe, ja sabràs que la sobrecàrrega del vehicle pot alterar la conducció. En aquest article parlarem de com prevenir això. Sigues realista i no portis de més.
El primer pas ha de ser el d’una bona planificació, sent realista amb el que usarem i portar el just. Podem calcular una muda diària (samarreta i roba interior), un jersei o dos per a alguna nit freda, dos parells de sabates lleugeres i un parell de pantalons (curt i llarg). Un gran consell és el de portar les mudes de roba enrotllades que et permetin guanyar espai en la maleta. És bo plantejar-se el viatge com si fos l’equipatge màxim permès en un vol, és a dir, una maleta de roba i objectes quotidians de dimensions adequades i una bossa de mà.
Coses que podem deixar a casa. Comptem que si anem a un destí hoteler pot ser que ens ofereixin tovalloles, llençols, assecador de pèl i altres estris útils en el nostre dia a dia. Altres coses com a bosses de menjar i aliments poden ser igualment prescindibles en el nostre maleter, ja que podem fer una compra de supervivència una vegada hàgim arribat al nostre destí.
Substitueix aparells electrònics pesats per uns altres més lleugers. En el cas que vagis a la teva casa d’estiueig una bona recomanació és que en cada viatge intentis portar roba de vestir i roba de llit que puguis deixar allí i no vagis a usar en el teu domicili habitual. Quant als articles d’higiene, és una cosa que pots comprar-ho allí o fins i tot portar en una quantitat mínima.
A l’hora de carregar el maleter del cotxe: Si has planificat de manera adequada el teu equipatge, no tindràs grans dificultats per a col·locar les coses en el maleter del cotxe, però tingues en compte que com més sobrecarreguis el bagul, més consum de combustible tindrà el vehicle.
Per circulaseguro.com