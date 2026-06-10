«Instruccions per viure sense ella», d’Empar Moliner

Títol: Instruccions per viure sense ella
Autora: Empar Moliner
Pàgines: 224
Editorial: Columna Cat
Sinopsi:
Amb la lucidesa, l’humor i la rauxa d’Empar Moliner
Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d’una manera tan pragmàtica com insòlita, continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui. Per això recluta un jove bibliotecari que l’admira, l’instal·la a la seva masia del Montseny i el converteix en còmplice involuntari d’una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat.
Instruccions per viure sense ella és una novel·la que sacseja.
Una obra madura que confirma la potència literària d’Empar Moliner.
Font: lacasadellibro