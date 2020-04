La ceguesa en els gossos

Una de les malalties que el nostre gos pot patir és la ceguesa. Aquesta pot ser de naixement o progressiva i pot ser total o parcial. La ceguesa té diversos orígens i alguns d’ells són tractables, només cal tenir paciència i fer-los sentir còmodes. Quan la ceguesa es va donant gradualment, l’animal no mostrarà signes molt evidents, perquè a poc a poc s’anirà acostumant a anar veient menys. Utilitzarà objectes com a referència, caminarà tocant la paret i de tant en tant xocarà sobretot amb elements nous. Serà més notable quan el traguem a passejar a la nit.

Quan un gos és cec de naixement usarà altres sentits per a portar una vida normal. Heu de col·locar les coses a casa de tal manera que no li destorbi per a anar als seus llocs favorits i evitar ensopegades. Les seves caminades han de ser lliures d’obstacles i segures. Caminarà a poc a poc i ensumant-ho tot. A poc a poc s’habituarà a la casa i no tindrà cap problema. Perquè estigui més còmode podem seguir alguns passos. Per exemple, si es desorienta, porta’l fins al seu llitet. Aquest serà el seu punt de referència.

Al carrer, passeja’l fent sempre el mateix recorregut. Estigues al costat d’ell: dóna-li suport amb paraules i tingues molta paciència. En la llar, és fonamental marcar-li els obstacles, per exemple, col·locant una catifa abans d’un obstacle com les escales. Això li farà saber que quan arribi allà hi ha alguna cosa i ho tindrà en compte. Eviteu zones de risc com balcons, buits d’escala… i no deixar-lo en llocs elevats com a cadires, sofàs, etc.

Quant als jocs, pot fer-ho igual que qualsevol altre cadell encara que sigui amb diferències. Per exemple, podeu llançar-li qualsevol objecte perquè vagi a buscar-lo sempre que sigui sonor. Quan un sentit no pot utilitzar-se es desenvolupen molt més els altres.

Davant símbols de ceguesa, el primer és acudir al veterinari. Hi ha cegueses tractables i que poden corregir-se, segons les causes que les provoqui: cataractes, glaucoma, degeneració de la retina, anomalies corneals, alteració del nervi òptic, lesions o tumors, etc. Tot i que no totes les cegueses tenen solució, el veterinari us aconsellarà sobre com millorar la vida de la vostra mascota en aquests casos.

Wikifaunia.com