Els terraris són instal·lacions controlades que busquen recrear unes condicions mediambientals específiques perquè uns certs éssers vius subsisteixin. En els terraris poden residir aranyes, insectes, rèptils i amfibis. L’espècie a la qual pertanyi l’animal determinarà les característiques del terrari. La grandària, la presència de plantes, la distribució dels espais, la il·luminació o el percentatge d’humitat són alguns factors que s’han de tenir en compte. I, per descomptat, la temperatura.
Els seus habitants són de sang freda, i la seva temperatura corporal depèn de la que hi hagi en l’exterior. Per això, sempre, però sobretot a l’hivern, és imprescindible garantir que el terrari es troba dins d’un rang tèrmic òptim. T’expliquem com assegurar el confort tèrmic:
Aquests aparells ajuden en aquesta tasca:
Llums calefactors
Imprescindibles en qualsevol terrari, proporcionen calor a l’animal, millorant el seu benestar. Hi ha diferents tipus de llums calefactors: de calor infraroja, ceràmiques, i de vapor de mercuri. Deixa’t assessorar per un especialista a l’hora de triar el llum perfecte per al teu animal.
Cables calefactors
Els cables calefactors són molt versàtils, ja que poden col·locar-se en tota la superfície de la instal·lació (el que proporcionaria una calor uniforme) o en zones concretes, en funció del que necessiti l’animal. La gran majoria dels cables calefactors són resistents a l’aigua i a la humitat, per la qual cosa són aptes per a terraris en els quals resideixen espècies tropicals.
Manta elèctrica
Les mantes tèrmiques emeten calor de manera homogènia, i és possible triar diferents potències i grandàries. Poden col·locar-se tant en l’exterior com a l’interior del terrari; en aquest últim supòsit han d’estar separades del contacte directe amb l’animal (amb un cristall, per exemple) per a evitar cremades.
Per Consumer/eroski.com