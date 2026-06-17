Ser macos o tenir un cos bonic és sinònim de felicitat?

Si fos afirmatiu l’enunciat del titular no hi hauria tanta gent frustrada amb la seva aparença física, fins i tot, tenint totes dues qualitats. Els gimnasos estan replets de persones amb aquest prototip i, no obstant això, no són felices perquè tenen un autoconcepte diferent del concepte exterior. Nosaltres podem veure-les amb aquestes qualitats, però, tanmateix, elles tenen una perspectiva totalment diferent. Poden veure’s primes, grosses, desproporcionades, amb els pits petits, amb un cul gran o petit, altes, baixetes, etc. Així és que l’autopercepció és la variable dependent del nostre estat anímic; és la que determina el nostre autoconcepte, el que pensem de nosaltres mateixos.
Igualment, si únicament basem la nostra felicitat en l’aspecte físic, estem destinats al malestar mental perquè tota la nostra vida girarà entorn d’ell. Per tant, si per desgràcia patim un accident i ens veiem privats temporalment per a exercitar-nos o, pitjor encara, patim greus seqüeles i no podem tornar a exercitar-nos amb la mateixa dedicació, estarem amb la moral pel terra. Així és que la felicitat no té res a veure amb la silueta física perquè depèn per complet de les nostres creences, de què és la bellesa per a cadascun. Per això mateix, veiem gent allunyada d’aquest prototip i, no obstant això, és feliç perquè en la seva equació de la felicitat no entra l’aspecte físic; la basa en altres aspectes de la vida (religió, diners, materialisme, cultura, intel·lectualitat, viatges, etc.).
Com podem veure, el ventall és enorme i també està la gent que s’exercita, però no basa la seva felicitat únicament en l’aspecte físic; també l’enfoca en el seu estat anímic una vegada acabada la sessió d’entrenament. Amb això vull dir que hi ha diversos motius per a exercitar-se i, entre ells, estan mantenir la salut física i la pau mental que genera. Després, i per a acabar, si ser macos assegurés la felicitat, no hi hauria tanta gent addicta a les operacions estètiques perquè amb la primera vegada seria suficient.
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