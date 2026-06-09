Títol: Rancho Dutton
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, western
Creació: Chad Feehan
Intèrprets: Cole Hauser, Kelly Reilly, Finn Little
Temporades: 1 Capítols: 9
Plataforma: Paramount +
Sinopsi:
Beth i Rip, una de les parelles més emblemàtiques de Yellowstone, enfronten una nova etapa en la seva relació després de la sortida de John Dutton III.
Sense la figura dominant de John, la parella té l’oportunitat de redefinir el seu vincle i evolucionar amb més llibertat, cosa que pot obrir noves trames carregades d’emoció, conflicte i creixement personal a l’univers de la sèrie.
Per Sensacine