Fa 64 anys naixia la cantant Lio, un fenomen a França

Un 17 de juny de 1962, ara fa tot just d’això 64 anys, naixia Lio (de nom real Wanda Ribeiro de Vasconcelos), a Mangualde (Portugal). El 1968, però, Lio es va establir amb la seva família a Bèlgica. Es recordada com a intèrpret de pop. Amb el seu primer elapé, Lio (1980), va resultar, des de França, tot un fenomen a nivell europeu.

Era com una Lolita sexual post new wave i ballable. Actualment, Lio, feta tota una senyora, segueix gravant discos molt recomanables si t’agrada el pop i ets persona lliure de prejudicis musicals.

Font: EfeEme.com