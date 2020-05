Uses bé el tònic facial? Resolem els teus dubtes i et donem idees

Ara que hem disposat de més temps, moltes de nosaltres ens hem retrobat amb els bons hàbits de la neteja facial. I és que les presses i el cansament no sempre ens deixen acaronar-nos tant com ens agradaria. Així que ja hem tret una cosa bona d’aquest feliç confinament! Doncs bé, dins d’aquesta rutina de neteja, hi ha un producte que, o bé s’oblida amb facilitat, o no acabem d’usar correctament. Estic parlant del tònic facial.

Com sé si ho faig bé?

Reconeix-ho: Aprofites el tònic per a acabar d’eliminar les restes de maquillatge que han pogut quedar després d’usar el netejador? MEEC! Aquí està l’error…

Encara que incloem el tònic dins de la rutina de neteja, no cal considerar-lo com un netejador més. Com apunta Bella Hurtado, training manager d’Aromatheraphy Associates, es tracta més aviat d'”un equilibrant de la pell després d’haver netejat el teixit, o com una manera d’eliminar impureses, però no brutícia. És útil per a erradicar les restes de les aigües amb més calç, per exemple, en zones de platja, evitant que es dipositin en el nostre rostre”.

Per això, si quan apliques el tònic amb un cotó, aquest surt brut, significa que no has realitzat una correcta neteja prèvia.

Què més haig de saber sobre el tònic facial?

A l’hora de triar un tònic facial, hem de prestar atenció a les necessitats específiques de la nostra pell. Per exemple, si és grassa o sensible, si té taques o el to apagat, etc. El tònic permet equilibrar el pH de la pell, després de l’estrès al qual ha estat sotmesa amb la neteja. També refresca, hidrata, tanca els porus i prepara la pell per a rebre el tractament posterior. Tot això, a més d’ajudar a tractar les necessitats específiques que esmentava abans, si hem sabut seleccionar correctament el nostre tònic facial.

Respecte a l’aplicació, ha de realitzar-se sempre després de la neteja de la pell i abans del tractament habitual. És habitual fer-ho amb un cotó, encara que una altra manera d’utilitzar-lo, tal com apunta Elisabeth San Gregorio, directora tècnica de Medik8, és “aplicar el producte a la mà, fer un massatge breument per a repartir i aplicar sobre el rostre de manera uniforme”. En aquest sentit, Raquel Gómez, directora d’educació de Perricone MD, recomana utilitzar aquesta segona opció quan ens trobem amb una pell sensible i que s’irrita fàcilment amb la fricció.

Els nostres suggeriments

No:Rinse Intensive Pore Minimizer, de Perricone MD. Aquest tònic és ric en àcid salicílic, per la qual cosa exfolia suaument la pell, reduint les impureses, l’excés de greix i els porus. La seva fórmula també conté DMAE, que reafirma el teixit, i el complex de coure patentat pel Dr. Perricone, que ajuda a produir més elastina i col·lagen. El seu preu: 45€.

Daily Refresh Balancing Toner, de Medik8. Un tònic de pH equilibrat i sense alcohol, ideal per a pells sensibles. Conté una infusió de condicionadors de la pell i antibacterians que hidrata profundament mentre equilibra el cutis. A més, es completa amb prebiòtics per a ajudar a estimular la barrera protectora de la pell. El seu preu: 24,95€.

Hydrating Rose Skin Tonic, de Aromatherapy Associates. Un tònic que a més ajuda a prevenir l’envelliment? Sí, si us plau. Aquest porta infusionada rosa de domàs destil·lada pura i rosa búlgara. La seva capacitat regeneradora se suma a un producte que també refresca i ajuda a equilibrar la pell. Per part seva, el gerani és un gran energitzant. El seu preu: 38€.

Total Comfort Tonic Lotion, de Montibello. Aquesta loció tònica revitalitzant sense alcohol proporciona màxim confort a tot tipus de pells, gràcies als seus hidratants vegetals. La marca també té una versió específica per a pells grasses, Matt Purifying Tonic Lotion, que regula l’excés de sèu gràcies a l’extracte de camamilla i la sàlvia. El seu preu: 16,50€/200ml.

Glow2OH Dark Spot Toner, de Olehenriksen. Un tònic amb alta concentració d’àcids AHA (àcid glicòlic i làctic) que actua sobre les arrugues, les taques i les línies d’expressió, il·luminant i suavitzant la textura de la pell en només set dies. T’encantarà la seva aroma a llimona i sucre. El seu preu: 25,95€ (de venda en Sephora)

Per bellezactiva.com