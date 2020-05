El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell reobre demà al públic

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, ubicat al centre cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell, reobrirà al públic demà dimarts 26 de maig, amb totes les mesures de seguretat. Aquest equipament oferirà un circuit intern per evitar encreuaments entre usuaris, així com posar a disposició gel hidroalcohòlic a les persones que entrin.

Coincidint amb l’inici de la Fase 2 de desescalada, el Punt Òmnia donarà suport i assessorament a les persones que ho necessitin, així com tallers de manera virtual, fins a nou avís. En cas d’alguna necessitat de tipus presencial caldrà trucar al telèfon 973 350 010, extensió 8017 o enviar un correu electrònic a laseu@xarxaomnia.gencat.cat per demanar cita prèvia. L’horari d’obertura al públic serà de 9.00 a 14.00 hores sempre sota cita prèvia. Les tardes aquest equipament restarà tancat.

Per accedir al Punt Òmnia cal que portar obligatòriament mascareta. En cas contrari, no es podrà accedir a aquest equipament.

Activitat telemàtica

Val a dir que els tallers telemàtics que s’estan portant a terme aquests dies es continuaran impartint de manera telemàtica fins a final de curs. D’altra banda, remarcar que no tindrà lloc cap taller de manera presencial.

Davant l’actual situació de crisi sanitària, enguany el Punt Òmnia no podrà organitzar la festa de fi de curs, però les persones que hagin seguit els tallers rebran igualment el seu certificat d’aprofitament via correu electrònic. Els i les participants que no tinguin email se’ls trucarà per telèfon per dir-los com han d’anar a recollir-lo.

Cal remarcar que el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell seguirà informant de les novetats i canvis que es vagin produint a través de notes de premsa, xarxes socials i correu electrònic.

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell també reobre demà l’atenció al públic però amb cita prèvia

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) reobrirà demà dimarts 26 de maig les seves instal·lacions per atendre al públic, de dilluns a divendres, de deu del matí a una del migdia. Val a dir, però, que només s’atendrà de manera presencial a les persones que hagin demanat cita prèviament. Per obtenir dia i hora cal trucar al 973 355 608, enviant un WhatsApp al 607 866 902 o enviant un correu electrònic a alturgell@oficinajove.cat

Cal remarcar que les persones que vagin presencialment a aquest equipament juvenil cal que portin mascareta.

L’OJAU també restarà oberta online de vuit del matí a tres de la tarda.