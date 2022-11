Un canvi de tendència en les compres de l’iPhone afecta els fabricants

Les estadístiques més recents sobre les vendes del nou iPhone 14 demostren un canvi de paradigma en la forma en com els consumidors compren la nova generació del telèfon intel·ligent d’Apple, en comparació amb les generacions anteriors.

I és que, a diferència d’abans, el model més venut de l’iPhone 14 és el Pro Max, la qual cosa va en detriment dels models més bàsics, que no tenen tanta sortida com en les anteriors generacions.

La gran inflació que s’està experimentant en l’àmbit mundial, resultat encara de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la covid-19, i agreujada, aquesta, per les conseqüències del conflicte rus-ucraïnès, provoquen que els consumidors optin per mantenir un temps més les seves actuals terminals, però no ha fet res més que exacerbar una tendència que ja s’havia anat observant en els últims anys, i és que molts usuaris dilaten la vida operativa de les seves terminals.

Amb molts bancs centrals pujant el tipus d’interès, la qual cosa repercuteix en l’encariment del crèdit, no són pocs els consumidors que han deixat de sol·licitar un crèdit al consum per a fer-se amb un nou terminal.

A aquests factors també cal afegir-li un mercat a l’alça de terminals recondicionats, que permet a molts consumidors fer-se amb un mòbil d’altes prestacions a un preu assequible, gràcies a la garantia de qualitat certificada pel recondicionador, i que va més enllà d’un terminal de segona mà.

Tots aquests factors acaben desembocant en l’actual situació, que segons explica Bloomberg, afecta les empreses que fabriquen els iPhones per a Apple.

Així, el mitjà nord-americà especialitzat en qüestions econòmiques, informa de la caiguda de la cotització de Hon Hai Precision Industry Co, responsable de l’assemblatge d’una gran part dels iPhones que es venen en el món, en un 2,9%, mentre que el fabricant de xips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ha caigut un 1,8%.

Totes dues caigudes, al costat de les d’altres fabricadores, van ser ocasionades per la filtració de les previsions d’Apple de reduir el nombre d’iPhones a fabricar al llarg dels pròxims mesos, deixant de produir uns sis milions d’unitats per a la segona meitat de l’any, i quedant-se en els 90 milions d’unitats totals, una xifra pròxima a la producció de l’any passat. Com a resultat, la borsa taiwanesa perdia un 2,3%, arribant al seu mínim des de novembre del 2020.

Per Tecnonews