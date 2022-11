Data de caducitat dels esculls de corall: 2035

La meitat dels esculls de corall del món estaran en males condicions el 2035. La crisi climàtica aboca, en només una dotzena d’anys, que el 50% d’aquests esculls s’enfrontin permanentment a condicions inadequades. Aquesta és la conclusió principal d’un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Hawaii (EUA).

Un equip d’investigadors, liderats per la Universitat de Hawaii (EUA), ha dissenyat un experiment anomenat CMIP5 per a calcular models globals destinats a millorar el coneixement del canvi climàtic. Gràcies a ell, van examinar les projeccions globals de cinc factors d’estrès ambiental que incloïen: la temperatura de la superfície del mar, l’acidificació dels oceans, les tempestes tropicals, l’ús de la terra i les projeccions de la població humana.

«Encara que els impactes negatius del canvi climàtic als esculls de corall són ben coneguts, aquesta investigació mostra que en realitat són pitjors del previst a causa d’una àmplia combinació de factors d’estrès induïts pel canvi climàtic», assegura Renee Setter, autora principal del treball i estudiant de doctorat de la universitat americana.

El treball va tenir en compte dades del passat i les projeccions fins a l’any 2100. «Va ser aclaridor descobrir que els coralls s’enfrontarien a múltiples factors d’estrès, fet que suposa un obstacle i un repte encara més gran que caldria superar per a augmentar les possibilitats de supervivència», continua Setter.

Augment de la temperatura del mar i onades de calor

Segons els resultats, en un escenari sense canvis, l’any 2050 es preveu que les condicions ambientals seran poc adequades per als esculls de corall del món, si es considera un sol factor d’estrès. Quan es tenen en compte múltiples factors, la data baixa a 2035.

Així mateix, es preveu que per al 2055 la majoria dels esculls de corall del món (el 99%) s’enfrontaran a condicions inadequades segons almenys un dels cinc factors d’estudiats. Per al 2100, es preveu que el 93 % d’aquestes estructures subaquàtiques es veuran amenaçades per dos o més dels factors d’estrès.

«Sabem que els coralls són vulnerables a l’augment de les temperatures de la superfície del mar i a les onades de calor marines degudes per l’escalfament global. És important incloure l’impacte antropogènic complet i l’estrès que suporten per a conèixer millor els riscos generals d’aquests ecosistemes», afegeix Erik Franklin, coautor de l’estudi a la mateixa universitat. “Això té grans implicacions per als nostres esculls locals de Hawaii, que són clau per a la biodiversitat, la cultura, la pesca i el turisme locals”, emfatitza.

L’equip de recerca es prepara ara per a entrar a la següent fase del seu treball: analitzar més detingudament com es preveu que el canvi climàtic afecti les diferents espècies de corall. Per tant, identificar quines tenen més probabilitats de sobreviure a aquestes condicions adverses i quines són les més vulnerables.

Per Ecoticias