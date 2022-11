Les claus de l’alimentació durant la menopausa

Heu estat moltes les lectores que ens heu comentat el vostre interès per temes relacionats amb la menopausa. Així que durant aquestes setmanes, publicarem diversos posts relacionats amb aquesta etapa. Aquí va el primer: l’alimentació en la menopausa, perquè abans de cuidar-nos per fora, és important fer-ho per dins.

Què succeeix durant la menopausa amb el pes?

Parlem de la menopausa com l’etapa que experimentem les dones amb el final dels cicles menstruals. Acostuma a aparèixer entre els 40 i els 50 i es diagnostica quan es compleixen dotze mesos sense període menstrual, com explica Mayo Clinic. Els fogots, l’alteració en el somni i en la salut mental són alguns dels símptomes que s’associen a la menopausa, que també acostuma a comportar un augment de pes, a causa de l’alentiment del metabolisme.

La disminució d’estrògens suposa un major emmagatzematge de greix, que es concentra en l’abdomen, un greix que és poc saludable i del qual costa desfer-se. La doctora Maitane Núñez García, PhD Medical Advisor de PronoKal, assenyala els problemes en la salut que suposa guanyar pes en aquesta etapa, perquè augmenta el risc de síndrome metabòlica, diabetis de tipus 2, malalties cardíaques i colesterol alt.

És possible revertir aquesta tendència d’increment de pes? Sí que ho és, amb canvis en l’estil de vida.

. Incrementa el consum de proteïna (d’alt valor biològic), menjant ous, peix, llegums i carns magres. Aquest pas és important per a cobrir els requeriments diaris de proteïna, que disminueix durant aquesta etapa i necessaris per a afavorir l’eliminació de greix.

. Aposta per aliments rics en fitoestrògens, perquè milloren símptomes com els fogots i combat la caiguda dels estrògens. Els trobem en aliments amb alta dosi de fibra, com la carabassa, els grans integrals, les llavors de lli i fruites com les baies.

. Inclou greixos saludables, per exemple, amb aliments alts en omega 3, ideals per a evitar la recuperació del pes i crear un millor equilibri entre el colesterol bo DHL (perquè creixi) i el colesterol dolent LDL (perquè disminueixi).

. Els àcids grassos omega 3, són molt important perquè ajuda a resoldre la lipoinflamació del teixit adipós, evitant així la recuperació del pes. Atès que hi ha pocs aliments que continguin el DHA, es recomana la seva ingesta en forma de suplement, sempre que així ho aconselli un metge.

. Menys carbohidrats refinats, com a brioixeria, aliments processats o sucre. Descartar-los de la nostra rutina d’alimentació servirà per a mantenir un cert equilibri en el nostre pes.

Exercici físic i mental

Una de les claus més importants per a mantenir una bona salut física, mental i emocional és realitzar exercici físic de manera habitual, amb una certa moderació. És a dir, no podem llançar-nos al món de l’esport fent esforços que siguin excessius per a l’organisme. A més de combatre l’estrès, es perd massa muscular. És possible amb uns pesos o bandes elàstiques, simplement amb 15 minuts.

No només l’exercici físic, també és important fer tècniques de relaxació, com la meditació i el ioga. Així, a més, es milloren els canvis d’humor i irritabilitat, reduint el risc de malalties cardíaques.

Per bellezaactiva.com