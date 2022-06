Un bon principi

Mai he estat partidari de les accions radicals. Solen tenir, com diu la dita, arrencada de rossí i parada de somera. Per això, ara que tothom s’ha posat el banyador i ha promès perdre més quilos que diners al bingo, em permeto aconsellar-vos una acció més discreta. Centrada en la cansalada que aquest temps de barbacoes, convida a menjar.

Us proposo, en primer lloc, que blanquegeu la cansalada fent-la bullir en aigua 2 o 3 minuts. Són suficients per fondre una bona part del greix i, més important encara, retirar-li la major part de la sal que s’havia emprat per confeccionar-la.

La segona opció, vol paella antiadherent. Perquè es tracta de posar-hi, sense gota d’oli, la cansalada ben tallada i fer-la coure a foc ben suau uns quants minuts, remenant i decantant, cada 2 o 3 minuts, el greix que hagi deixat anar, i rematant-ho fent-la refredar damunt paper absorbent de cuina. Els “llardons” resultants són ideals per a pastes i amanides. I podeu fer-los més o menys “magres” segons el vostre gust.

La tercera acció torna a reclamar paper absorbent. Per posar-lo, al microones, sota de la cansalada trossejada o llescada que farem coure un parell de minuts a potència mitjana/alta per aconseguir que, sense coure’s, fongui el greix i el faci suar cap al paper que l’absorbirà.

Alguns us preguntareu ara si la cansalada ha de ser virada (amb vetes de carn rosada més o menys amples) o blanca. Aquesta és una decisió que heu de prendre vosaltres. Perquè jo el que intento és proposar-vos unes maneres de reduir la vostra ingesta de greixos animals en unes receptes on sovintegen. Que pugueu exercir la vostra responsabilitat en el control dels vostres plats i àpats sense haver d’estar pendents de la pastilleta que anuncia la televisió.

Vosaltres sabreu si aquesta ànsia que us ha entrat per rebaixar els sacsons de la panxa és una febre passatgera o no. En cas que no ho sigui, feu-me cas. Preneu-vos el repte amb moderació i sense esperar miracles. Roma no es va conquerir en un dia i la pujada a qualsevol cim demana una primera petjada. Modesta, però decidida. Vinga, que tingueu sort.