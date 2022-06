Rutina facial de nit: els passos per a cuidar la pell del rostre mentre dormim

Tenir una rutina de cura facial, tant de dia com de nit, és essencial. I encara és més important complir amb elles rigorosament. La nostra pell ho agrairà, segur! I mai està de més dedicar uns instants a repassar els passos i productes que ens poden ajudar a millorar la salut de la nostra pell. Així que… dedicarem l’entrada d’avui a recordar els passos d’una rutina facial de nit!

Neteja

És el pas crucial, ja que sense una bona neteja del rostre no aconseguirem que els productes que aplicarem després penetrin correctament. S’han de treure les restes de maquillatge, contaminació externa, les restes de suor que s’han anat quedant al llarg del dia…

Netejant ajudes al fet que la pell del rostre es renovi, la qual cosa et permetrà lluir una pell sana. El més recomanable és realitzar una doble neteja, que consisteix a deixar la cara impol·luta amb dos passos. El primer, eliminant el maquillatge amb un producte d’higiene de base aquosa o oliosa, i el segon netejant en profunditat amb un gel de base aquosa.

Exfoliar

Quan dormim la nostra pell es regenera i absorbeix els nutrients que necessita. Per això, per a ajudar al fet que aquest procés sigui més eficaç, és molt important exfoliar la cara almenys una vegada a la setmana.

També pot ser útil utilitzar mascaretes facials, ja que renoven les cèl·lules del rostre i li retornen la seva lluminositat.

Fes servir un tònic

El tònic, encara que pugui confondre’s amb l’aigua micel·lar, aporta frescor i hidratació a la pell i la prepara per a rebre els tractaments posteriors. Com ja hem dit, després les cremes resulten més efectives. També aconsegueix que, a llarg termini, el rostre es vegi més lluminós, porus més tancats, taques atenuades i fins i tot una millor regulació del sèu.

Cuida el contorn dels ulls

Com ja hem esmentat, la pell del contorn dels ulls és més delicada que la de la resta de la cara, per això s’han d’usar productes específics per a aquesta zona. A més, t’ajudarà si tens ulleres o bosses notables.

Tingues en compte les teves necessitats quan triïs el producte, ja que dependrà de si es volen dissimular ulleres fosques, si es volen dissimular les potes de gall, o si es volen reduir les bosses. Quan apliquis el producte, recorda massejar molt suaument amb el dit anul·lar, així no exerciràs pressió.

Sèrum

També és un producte que es pot fer servir tant de dia com de nit, però si es decideix utilitzar només una vegada al dia, és més recomanable fer-ho a la nit, ja que és un moment en què s’absorbeixen millor les propietats del cosmètic. Ajuda a hidratar el rostre, encara que avui dia estan formulats perquè cobreixin més necessitats, com nodrir o reduir els signes de l’edat.

Hidratar o nodrir

L’últim pas, però no per això el menys important. I, de nou, s’ha de triar segons les teves necessitats: tots els rostres necessiten hidratació, això no obstant, pots triar si vols una crema més untuosa que també nodreixi, o si necessites una cosa més lleugera, per a no sentir la cara pesada.

