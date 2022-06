L’associació Laika rep 15.000 euros del Govern

L’associació Laika ha estat mereixedora, per part de l’executiu andorrà, d’una subvenció de 15.000 euros. L’ajut forma part de les subvencions que s’atorguen per a projectes en matèria de tinença i protecció dels animals de companyia

El projecte presentat per LAIKA té com a objecte poder educar els infants sobre la responsabilitat de la tinença de gossos i gats i per extensió, conscienciar també a les famílies i arribar a tota la població. Així, la iniciativa preveu dur a terme accions diverses: