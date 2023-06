Trucs per a fer senderisme amb el gos

Un home fent senderisme amb el seu gos (iStock)

Fer activitats amb el gos és molt beneficiós per a reforçar la relació entre tots dos. Una d’elles és el senderisme, que permet viure experiències diferents, fer exercici i estrènyer aquest llaç perquè sigui més íntim. Però, com es pot fer senderisme amb el gos?

El primer que cal tenir en compte a l’hora de fer senderisme amb el gos és el seu estat físic. Evidentment, hi ha rutes que són molt llargues i amb molts quilòmetres i l’animal pot cansar-se i tenir dificultats per a completar tot el recorregut.

D’aquesta manera, el primer que cal tenir en compte és la ruta que es farà. En aquest sentit, és clau començar a poc a poc per més que el gos sigui resistent i estigui acostumat a córrer o passejar. I no sols cal tenir en compte la longitud del recorregut, sinó també la seva dificultat. És convenient triar rutes que no tinguin molts desnivells ni siguin rocoses o amb terrenys en els quals pugui danyar-se.

En el cas d’existir desnivells, és convenient assegurar-se que són aptes per a ell. A més, s’han de tenir en compte altres elements a evitar com a trams que estiguin prop de la carretera per motius de seguretat per si el gos s’escapa o bé surt corrent.

Si en el recorregut hi ha roques molt crespades, és zona d’escalada o bé s’està prop de la carretera, el millor és portar al gos amb corretja amb la finalitat d’evitar una caiguda aparatosa o un accident.





Per animalmascota.com