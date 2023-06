Un 7 de juny de 1940 naixia una veu de quirats, la de Tom Jones

Aquesta setmana fa 83 anys que naixia Tom Jones (de nom real Thomas Jones Woodward), a Pontypridd (Regne Unit). Venia al món un 7 de juny de 1940. Intèrpret pop molt popular als anys seixanta i primers setanta, gràcies a la seu veu descomunal i (per què no dir-ho) a l’excés de testosterona de la qual feia gala.

El mateix Elvis Presley, quan el va escoltar, es va quedar esbalaït i volia assemblar-s’hi. Quan la seva carrera ja havia declinat, va ressorgir amb força a finals dels noranta. Alguns dels seus èxits: ‘It’s not unusual’, ‘Green green grass of home’, ‘What’s new pussycat’, ‘Help yourself’ i ‘Delilah’.





Font: EfeEme.com