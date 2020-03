Amb l’ús i els rentats la roba, generalment la de cotó, va generant borrissol, la qual cosa li dóna un aspecte descuidat.

Aquests són alguns trucs per treure el borrissol de la vostra roba:

El primer i principal és respectar els cicles de rentat, temperatura de l’aigua i productes recomanats per a cada tipus de tela per evitar la formació de borrissol. També heu de revisar les butxaques, revisant que no hi hagi papers. El vinagre pot ser el vostre aliat a l’hora d’evitar el borrissol, afegint-ne una tassa quan renteu.

Per treure el borrissol ja format podeu utilitzar elements que segurament ja teniu a casa, com la cinta adhesiva, al més ampla possible. Col·loqueu la peça de roba en una superfície plana, emboliqueu-vos els dits en cinta, amb la part adhesiva cap a fora, i pressioneu en les zones on hi hagi borrissol.

També podeu utilitzar una pedra tosca, de forma suau i amb cura de no danyar les peces.

Un altre procediment és utilitzar una màquina d’afaitar, però tingueu en compte que podríeu fer malbé la tela.

També hi ha raspalls especials per treure borrissol.

En cas de no poder treure el borrissol podeu acudir a una bugaderia, on podran solucionar el vostre problema.

Font: www.innatia.com

Per Tot Sant Cugat