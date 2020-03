L’impacte que està tenint el Coronavirus en el món de les Noves Tecnologies és notable. Si primer va ser la suspensió del MWC, ara estem assistint a nombroses notícies que mostren fins a quin punt ens afecta aquesta malaltia.

Twitter ha demanat a la major part dels seus treballadors que en la mesura que els sigui possible treballin des de casa. Sens dubte no es tracta d’una mesura menor, la xarxa social compta amb 5.000 treballadors. En el cas de Corea del Sud, el Japó i Hong Kong l’empresa ha anat un pas més enllà i ha obligat els treballadors a practicar el teletreball.

En aquest sentit, podem afirmar que el Coronavirus està fent visible d’alguna manera el nou món en el qual vivim. Malgrat les constants crides a la calma, empreses i autoritats polítiques no dubten a suggerir i imposar mesures de control sanitàries dignes de les més letals pandèmies. És per això que la decisió de Twitter pot ser una manera de veure com podem solucionar problemàtiques d’aquest tipus en el futur: el teletreball. Al mateix temps aquesta modalitat laboral, no posa en risc la productivitat d’una empresa en tant que no descendeix el rendiment dràsticament.

En una altra línia molt diferent, però també com a conseqüències del Coronavirus, hem vist un augment d’aquelles persones que pretenen aprofitar-se del pànic per a guanyar diners. Segons la Guàrdia Civil, en les últimes setmanes s’ha detectat una nova estafa en la qual els ciberdelinqüents ofereixen recomanacions contra el Coronavirus a canvi d’oferir informació personal. És el clàssic cas de phishing i per això el cos policial ha recomanat no fer cas al missatge.

Per Tecnonews