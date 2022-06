Tinc un conill: amb quines mascotes pot conviure?

Els conills són animals amb un aspecte molt entranyable i, a més, tendeixen a ser animals de companyia bastant pacífics i perfectes per tenir-los a casa si hi ha infants. No obstant això, la seva convivència no sempre és fàcil en relació amb altres mascotes. Quines són les més adequades? Fem un repàs per les més idònies i amb les quals cal tenir més cura, a part de donar alguns consells per a una millor convivència en la llar.

El gos és un dels animals de companyia més habituals en les llars i, encara que avui dia estiguin domesticats, la veritat és que és una de les mascotes amb les quals cal anar amb compte. Cal no oblidar-se que el gos descendeix del llop i, en conseqüència, continua mantenint aquest instint d’anar darrere dels conills per a caçar-los.

Si es vol que convisquin, caldrà estar pendent per a evitar problemes. De fet, és convenient que mai es quedin tots dos sols, amb la finalitat d’evitar que els dos animals deixin sortir el seu instint i acabin començant un joc en el qual el conill sigui caçat.

En aquests casos, no obstant això, pot haver-hi una excepció. Quan els gossos, o bé totes dues mascotes són petites i conviuen des dels primers dies o mesos, se’ls pot anar educant i familiaritzant. No sempre serà fàcil, però tampoc és impossible.

Els gats són una altra de les mascotes que poden tenir alguna dificultat de convivència amb el conill perquè també tendeixen a caçar-los. No obstant això, a vegades, és el conill el que es rebel·la contra el gat i aconsegueix danyar-lo. És qüestió de supervivència, encara que és el gat el que té més possibilitats de sortir vencedor.

Pel que fa a altres animals, els conills també poden coincidir amb altres animals en la llar com les fures. En realitat, és un bon perill perquè, per naturalesa, estan destinats a ser caçador de l’altre. A més, en aquest cas, és impossible l’educació i ensinistrament, perquè no s’assoleixen bons resultats.

En el cas de cobais, xinxilles o hàmsters, la relació és molt més afable. En aquest grup d’animals, el que millor es porta amb el conill és el cobai, ja que té un caràcter més tranquil. Les xinxilles són una mica més territorials, mentre que els hàmsters poden tenir por del conill.

Per Tot Sant Cugat

Font animalmascota.com