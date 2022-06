Així funciona el detector de fatiga

A partir d’aquest mateix any tots els cotxes de nova fabricació a Europa hauran d’incorporar obligatòriament una sèrie de sistemes avançats d’assistència a la conducció (ADAS) en el seu equipament. Entre ells, es troba el detector de fatiga i somnolència.

Aquest tipus de sistemes avisen al conductor mitjançant una alerta visual i acústica que s’ha de realitzar una parada per a descansar. Però, com funcionen?

El detector de fatiga i somnolència és un assistent enfocat a ajudar a solucionar situacions fruit de distraccions per somnolència, cansament o falta de l’adequada atenció.

Hi ha diversos tipus de sistemes de detecció de fatiga en el mercat, segons el seu fabricant. Més o menys avançats, sempre avisen al conductor mitjançant una alerta visual, acústica i/o sensorial (vibració en el seient, per exemple) que s’ha de fer una parada per a descansar.

Així, els sistemes de detecció de fatiga menys avançats comptabilitzen el temps de conducció, i si aquest excedeix del màxim recomanat (fixat en dues hores), avisen visualment i acústicament al conductor mitjançant una alerta en el quadre de comandaments acompanyada d’un so característic.

En canvi, els sistemes més avançats monitoren a l’automobilista, analitzant les seves reaccions: si detecta variacions en la conducció respecte a un patró de normalitat, el detector avisarà al conductor que ha de fer una parada

Per Motorpasion.com / Tot Sant Cugat