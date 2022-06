L’enveja i l’odi

Sentir enveja d’algú altre és normal i, si ho gestionem adequadament, podem transformar-la en un motor per aconseguir els nostres objectius personals. Ara, si la gestió és defectuosa, apareix l’odi, volem la destrucció de l’altra persona, que perdi les seves possessions. Amb això vull dir que la línia entre tots dos conceptes es molt fràgil.

Aleshores, l’enveja significa voler tenir allò que posseeix l’altra persona, la seva fama, els seus diners, la seva posició social, la seva manera de ser i de fer les coses, etc. És a dir, volem ser com ella però sense haver de fer l’esforç per aconseguir-ho, l’enveja va acompanyada de la mandra perquè si, ens esforcem en aconseguir-ho i tot i així no ho aconseguim, apareix la resignació. Estem veient que no tenim les eines mentals, físiques o el temps necessari per fer-ho realitat i desistim, però no ens causa angoixa ni desesperació perquè ho hem intentat i aquest fet ho canvia tot.

Hem capgirat la situació, hem transformat l’enveja en admiració, admirem les qualitats de l’altra persona i volem ser com ella. Utilitzem l’admiració per aconseguir l’energia necessària per anar a buscar l’objectiu i en veure les dificultats, l’admirem encara més perquè valorem la seva constància i forma de ser. Ara, quan volem ser com ella però no estem disposats a fer l’esforç que requereix és quan apareix l’angoixa, la ràbia i el malestar. Emocions i sentiments similars a l’odi, volem que l’altra part perdi les seves possessions o virtuts per a nosaltres sentir-nos millor, alliberar-nos de la frustració i així interpretar que no som inferiors a ella.

Aquest és el sentiment clau, la inferioritat perquè indubtablement, només sentim enveja de les persones més properes, les que hem vist progressar i pensem que no és just o que no s´ho mereixen. Aleshores, una manera de fer per no sentir-nos inferiors és preguntar directament a la persona com ha fet per aconseguir les aptituds que li envegem i fer igual que ella, seguim els seus passos.

