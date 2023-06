Coberta del llibre infantil “Emili i Margot: Prohibit als monstres. Disbarats monstruosos”

Títol: Emili i Margot: Prohibit als monstres. Disbarats monstruosos

Escriptor/a: Anne Didier Muller i Olivier Muller

Il·lustrador/a: Olivier Deloye

Editorial: Kómikids

Pàgines: 92

Edat: A partir de 7 anys

En un entorn medieval hi afegim un escenari regi amb un castell com els d’abans i dos germans entremaliats i ho embolcallem tot amb màgia de la bona i monstres dels lletjos i el que ens surt són les aventures de l’Emili i la Margot.

En aquests dos primers volums de la sèrie agafen força protagonisme la sempre aspra institutriu Filiprima i el sempre sorrut professor Feshomillor. El funcionament és el següent: primer els demanen o no els demanen que facin alguna cosa, i l’Emili i la Margot sempre responen saltant-se les normes i fent el contrari del que els han manat, i sempre –i això és molt important– encoratjats i amb la complaença d’un grapat de monstres d’allò més simpàtics alhora que absolutament surrealistes que viuen en la circumval·lació del castell i que apareixen i desapareixen més sovint del desitjable, fins i tot, dins el castell mateix; l’amistat amb aquests monstres trapelles i esguerrats serà instantània. La fórmula acostuma a ser similar i en general es resol en episodis de sis pàgines.

La parella de guionistes és del tot atípica: es tracta de dos germans francòfons que coescriuen els textos de la sèrie, com també fan amb un altre dels personatges estrella de la casa, l’Anatol Lapífia. És una tasca complexa, ja que, com ells mateixos expliquen, es passen els escrits mútuament per correu, i després acostumen a quedar en un cafè per a reescriure’ls un cop comparats.

Olivier Deloye és l’encarregat de donar forma a les aventures sorgides dels esborranys i dibuixar-les, i ho fa amb unes il·lustracions simpàtiques i divertides, amb un gran sentit del que és el còmic infantil i juvenil, construint estructures de vinyetes força acadèmiques que beneficien la lectura en capítols curts. Aquests personatges formen part de l’univers de l’editorial Bayard i són originaris de la revista La Récré des Héros.





Jaume Vilarrubí / Clijcat / Faristol