Raons per passar-te a l’oli corporal i donar-li a la teva pell la cura que necessita

Hidratar la pell del cos durant tot l’any és essencial i necessari. La gran majoria de persones opten per una crema o body milk, però t’has plantejat alguna vegada utilitzar oli corporal per a hidratar? Queda’t i t’expliquem les raons per les quals hauries d’utilitzar-ho!

Raons per utilitzar oli corporal

1. Nutrició molt més profunda i duradora. L’oli corporal, en comparació amb els body milk, ofereix una hidratació més intensa. Les locions en crema s’absorbeixen molt ràpidament, sí, però no duren molt. És a dir, és necessari tornar a aplicar amb constància per mantenir el nivell d’hidratació. Com tenen un alt percentatge d’aigua en la seva formulació, la crema no aguanta prou temps perquè els principis actius arribin a les capes més internes de la pell. En canvi, els olis corporals, com que no porten aigua, romanen més temps sobre la pell, i d’aquesta manera formen una capa d’hidratació permanent sobre ella.

2. Opció natural i segura per a la nostra pell. Sempre que siguin olis corporals vegetals naturals. Has de tenir en compte que els olis minerals, realitzats amb derivats del petroli, o els que porten una gran quantitat de químics sintètics, poden arribar a ser potencialment tòxics per a la nostra salut. Per confirmar si es tracta d’un oli vegetal s’ha de comprovar el INCI del producte, ja que hi ha algunes silicones camuflades que es fan passar per elements naturals. Per a posar-te un exemple, els components vegetals (com l’oli d’oliva, avellana, ametlles…) que porta les sigles PEG- davant, són silicones camuflades. Encara que pugui semblar una cosa natural, no ho és. És un derivat del silici que, fins i tot sent soluble en aigua, pot arribar a ser tòxic per a l’organisme.

3. Curar mentre hidrata. Els olis corporals ajuden a regenerar més ràpidament els teixits, així que resulten de gran ajuda tant en l’àmbit dermatològic com fisioterapèutic. Per a les irritacions extremes de la pell, provocades per exemple per cremades solars, o per a la dermatitis o reaccions al·lèrgiques és un producte ideal. A més, es pot utilitzar per a fer massatges terapèutics i, d’aquesta manera, que els components analgèsics, relaxants o tonificants impliquin també calmar el dolor o la tensió.

4. Donar-se carícies a una mateixa. Si alguna cosa té l’oli corporal és que no s’absorbeix tan de pressa com una loció hidratant. Això sí, els minuts que estem esperant que s’absorbeixi els podem aprofitar per donar-nos les carícies que tant ens mereixem també al cabell o al rostre. Aplicar-ho fent un petit massatge farà que el nostre cos ho agraeixi fins i tot molt més.

Per bellezactiva.com