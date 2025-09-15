Quin llit escollir per a un nen petit d’escola bressol?

Quan els infants deixen enrere el bressol i comencen una nova etapa, el pas a un llit de “nen gran” esdevé un moment clau per al seu creixement. Entre els 2 i 3 anys, la necessitat d’autonomia augmenta, i l’elecció del llit pot influir en la seva seguretat, comoditat i desenvolupament emocional. Per això, cal valorar quines opcions responen millor a aquesta nova etapa.
El primer que cal tenir en compte és la seguretat. A aquesta edat, els infants són actius, curiosos i encara estan aprenent a controlar els seus moviments durant la nit. És important escollir un llit estable, amb alçada baixa o adaptada, que permeti entrar i sortir amb facilitat i minimitzi el risc de caigudes.
També és fonamental que el llit afavoreixi l’autonomia. Un llit pensat perquè l’infant pugui pujar i baixar sol facilita que guanyi confiança i fomenta hàbits com posar-se al llit de manera voluntària o llevar-se sense ajuda.
Una altra alternativa interessant són els llits evolutius, que permeten adaptar-se al ritme de creixement del nen sense necessitat de canviar el moble al cap de pocs anys. Aquest tipus de llit pot començar com un bressol amb barrots i convertir-se, a mesura que calgui, en un llit obert de mida més gran.
Per a famílies que prefereixen mantenir la proximitat durant la nit, els llits tipus collit també poden ser una bona opció de transició.
Per Tot Sant Cugat