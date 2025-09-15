Quin llit escollir per a un nen petit d’escola bressol?

By:
On:
In: Llar
Un infant dormint (AMIC)
Un infant dormint (AMIC)

Quan els infants deixen enrere el bressol i comencen una nova etapa, el pas a un llit de “nen gran” esdevé un moment clau per al seu creixement. Entre els 2 i 3 anys, la necessitat d’autonomia augmenta, i l’elecció del llit pot influir en la seva seguretat, comoditat i desenvolupament emocional. Per això, cal valorar quines opcions responen millor a aquesta nova etapa.

El primer que cal tenir en compte és la seguretat. A aquesta edat, els infants són actius, curiosos i encara estan aprenent a controlar els seus moviments durant la nit. És important escollir un llit estable, amb alçada baixa o adaptada, que permeti entrar i sortir amb facilitat i minimitzi el risc de caigudes. 

També és fonamental que el llit afavoreixi l’autonomia. Un llit pensat perquè l’infant pugui pujar i baixar sol facilita que guanyi confiança i fomenta hàbits com posar-se al llit de manera voluntària o llevar-se sense ajuda.

Una altra alternativa interessant són els llits evolutius, que permeten adaptar-se al ritme de creixement del nen sense necessitat de canviar el moble al cap de pocs anys. Aquest tipus de llit pot començar com un bressol amb barrots i convertir-se, a mesura que calgui, en un llit obert de mida més gran.

Per a famílies que prefereixen mantenir la proximitat durant la nit, els llits tipus collit també poden ser una bona opció de transició.



Per Tot Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]