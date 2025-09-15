Ràmio consolida el seu atractiu amb una temporada d’èxit que culmina amb la festa Reviu Ràmio

El Comú d’Escaldes-Engordany fa un balanç molt positiu del que ha donat de si la temporada de primavera i estiu a Ràmio, que s’ha clausurat aquest diumenge amb la celebració de la festa Reviu Ràmio, que ha tornat a despertar un gran interès per a la població. Val a dir que, una de les activitats més destacades d’aquest primer semestre ha estat el Campus Ràmio, que ha registrat un creixement significatiu del 46% en nombre de participants respecte de l’any passat.
Enguany hi han pres part 63 infants i joves, 20 més que a l’edició anterior, quan es van inscriure 43 participants. Aquest augment consolida l’activitat com una proposta d’estiu de referència a la parròquia. L’èxit del campus Ràmio ha estat tal que s’han superat les places previstes inicialment, fet que ha obligat a obrir nous grups per a poder donar cobertura a totes les demandes i garantir la participació de tothom qui ho desitjava.
Les altres activitats celebrades a Ràmio també han tingut una molt bona acollida i han aconseguit arribar a públics diversos, tal com es pretenia. Propostes com el taller de supervivència en família, que va reunir 13 famílies; la jornada i taller d’iniciació a l’sketching amb 30 participants; el taller de tints naturals, amb 5 assistents; el taller de socorrisme de muntanya, amb 11 persones; o el primer retro mercat del Madriu, amb 19 paradistes, han generat un interès notable i han servit per a apropar encara més la ciutadania a l’entorn natural i al ric patrimoni cultural i històric de Ràmio.
La diversificació de propostes ha estat clau per a ampliar l’atractiu del programa, amb activitats que no només han fomentat la participació activa de la població, sinó que també han permès descobrir i posar en valor aquest indret emblemàtic de la parròquia escaldenca, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.