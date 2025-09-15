Els mercaurants: la nova tendència que fusiona supermercat i restaurant

En els darrers anys, el sector de l’alimentació ha experimentat una transformació significativa per a adaptar-se a les noves necessitats i hàbits dels consumidors. Una de les tendències emergents que ha guanyant força arreu del món en els darrers anys, és el concepte de mercaurant, una paraula que neix de la fusió de “mercat” o “supermercat” i “restaurant”.
Un mercaurant és per tant, un establiment híbrid que combina un supermercat o un mercat amb un espai de restauració. Es tracta d’un model en què el client no només pot comprar productes frescos i elaborats, sinó que també té la possibilitat de consumir-los al mateix lloc, en format de menjar preparat o cuinat al moment. Aquest concepte ofereix una experiència gastronòmica completa, que va més enllà de la simple compra d’aliments.
L’estil de vida actual, marcat per la falta de temps i la recerca de comoditat, ha fet créixer la demanda de solucions ràpides, però saludables. Els mercaurants responen a aquesta necessitat: permeten comprar productes de qualitat i, alhora, gaudir d’un àpat equilibrat sense haver de cuinar.
A més, molts consumidors valoren el fet de poder veure la procedència dels aliments i triar ingredients frescos que després es cuinen al moment. Això genera confiança i transparència, valors cada cop més apreciats.
Els mercaurants poden adoptar diferents formats. Alguns ofereixen zones de degustació dins del mateix supermercat, mentre que d’altres disposen d’espais més amplis amb cuina oberta i carta pròpia. En molts casos, el menú es basa en els productes de temporada disponibles a les prestatgeries, creant una sinergia natural entre venda i consum.
Grans cadenes com Bon Preu, Carrefour, Mercadona i El Corte Inglés ja han començat a implementar aquest model en alguns dels seus centres. També hi ha iniciatives més locals i artesanals, especialment en mercats municipals, on es promou la cuina de proximitat i de quilòmetre zero.
Els avantatges dels mercaurats són:
- Experiència integral: el client pot comprar, menjar i fins i tot emportar-se plats preparats en un mateix espai.
- Producte de qualitat: l’oferta gastronòmica es basa en aliments frescos i seleccionats.
- Sostenibilitat: fomenta el consum de productes locals i redueix el malbaratament alimentari.
- Innovació: crea nous punts d’atracció i fidelització per als clients, diferenciant-se de la competència.
Tot apunta que els mercaurants han arribat per a quedar-se. Aquesta combinació de supermercat i restaurant no només respon a una demanda real, sinó que també obre noves possibilitats per a la innovació comercial, el turisme gastronòmic i la dinamització dels espais urbans.
En definitiva, el mercaurant és molt més que una moda: és un reflex dels canvis en la manera com mengem, comprem i vivim.