Què són els Side Hustles

La paraula Hustle prové del terme neerlandès “husselen” que es tradueix com “sacsejar”. A principis del segle XX, s’utilitzava aquesta expressió “com aprofitar-se dels altres”, però, actualment, la seva connotació ha canviat considerablement i podríem definir-la com l’habilitat per a generar ingressos fora del treball principal.

La gran diferència dels Side Hustles amb els treballs a temps parcial (i que no han de confondre’s) és que el Side Hustles és una activitat o hobbie potencialment susceptible de convertir-se en un negoci propi. A més ha de ser una activitat que ens motiva i ens satisfà i a la qual podem dedicar-nos en el nostre temps lliure o distribuir l’horari com ens vingui de gust.

Els Side Hustles més habituals són els de bloguer, youtuber, passejador de gossos, artesà, traductor, fotògraf de caps de setmana o esdeveniments, entre altres.

És per tant, una forma ideal de combinar un sou extra amb una afició.

Per a muntar un Side Hustles el primer que cal tenir clar és què ens agrada, o què tenim facilitat per a fer, muntar un petit estudi de mercat, i dedicar-li tot el temps que tinguem. És convenient a més formar-se i no abandonar a l’inici el treball principal. Cal ser pacient, constant i no voler córrer, perquè és probable que passi molt temps fins que puguem dedicar-nos a ell a jornada completa (això si podem arribar a fer-ho algun dia). Per tant, no cal estressar-se i dedicar-li tots els esforços possibles, perquè s’estarà invertint en un mateix, i a llarga serà una inversió de futur que haurà valgut molt la pena.