Què significa que et llepi el gat?

Sempre es diu que els gats són mascotes independents i poc afectuoses, encara que no sempre és així. Hi ha gatets que tenen mostres d’afecte amb els seus amos, i també agraeixen els seus gestos afectius. La seva manera de demostrar la confiança en la persona es realitza a través de diferents accions com el llepat.

Un dels significats més rellevants del llepat del gat està relacionat amb la territorialitat: és una manera de marcar la seva zona. Però també té altres connotacions, sobretot de cara les persones. És així com mostren la seva confiança i afecte.

Però encara hi ha més. Que un gat llepi una persona indica que entre el gat i la persona hi ha un nivell alt de confiança, considerant el gat que aquest individu forma part de la seva llar. És el cas de llepats que, sobretot, es localitzen en la zona del coll i orelles.

Igualment indica possessió. La clau està en el fet que el llepat del gat té olor, encara que no és perceptible per a les persones, però que permet generar l’anomenada olor comunal que potencia la relació de confiança.

Però, els llepats tenen també altres significats. Un d’ells és que és un gest que els fa eliminar l’estat de nerviosisme o ansietat. Això succeeix quan es llepa a si mateix i de manera compulsiva.

Per animalmascota.com