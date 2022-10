Alguns elements que revisen a l’ITV

Els vehicles, en alguns aspectes, són com les persones: cada ix temps s’ha de passar una revisió. Els humans solem sotmetre’ns a proves per a veure quin és el nostre estat de salut. De la mateixa manera, els vehicles també han de ser sotmesos a revisions periòdiques per a ser coneixedors del seu estat. En ambdós casos, els reconeixements els fan entesos en la matèria, en salut per a nosaltres i en mecànica i electrònica per als cotxes, motos, camions, etc. Ells han de passar la famosa ITV, la Inspecció Tècnica de Vehicles. Sabem què analitzen quan anem a l’ITV?

Els principals punts per a comprovar en una revisió tècnica anual del vehicle són bàsicament:

• Llums: la inclinació del feix lluminós dels fars davanters, i el funcionament de les altres indicacions lluminoses, com intermitents, llums de posició, llums de fre i llums de marxa enrere.

• Frens: es comprova la força de frenada de cada eix.

• Gasos: comprovació del monòxid de carboni en els motors de gasolina i de l’opacitat dels gasos d’escapament en els dièsel; amb la finalitat que els nivells no excedeixin la legislació vigent.

• Direcció: s’examinen possibles irregularitats en els òrgans de la direcció del vehicle. També s’ha de comprovar l’alineació de les rodes.

• Baixos del vehicle: l’estat del tub d’escapament, canalitzacions del dipòsit de gasolina, transmissions, diferents pèrdues de líquids o, fins i tot, la corrosió del xassís.

• Pneumàtics: a més de veure que les mides siguin les indicades pel fabricant per al vehicle en qüestió, es comprova que el desgast del dibuix no sigui excessiu.

• Interiors i identificacions: comprovar el número de xassís i les homologacions dels cinturons de seguretat, així com els seus ancoratges, miralls retrovisors, funcionament del clàxon i del neteja-parabrises, etc.