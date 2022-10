Les dietes DETOX

Ja sigui per a aprimar-se o mantenir la silueta, la manera més efectiva i saludable és fer exercici intensament i de manera regular. Com per exemple caminar, córrer, aixecar peses, etc. És un ventall molt variat i adaptat a les circumstàncies personals de cadascun però hi ha gent entestada en creure que hi ha maneres d’aconseguir-ho sense esforç, disciplina, ni actitud.

És a dir, porten tota la vida sent sedentàries, amb una alimentació desequilibrada a nivell nutricional, rica en greix, sucre i salt. En definitiva, desproporcionada en calories i es pensen que pel simple fet de menjar saludablement o alimentar-se a base de batuts proteínics, d’herbes, fruites o qualsevol barreja alimentària durant unes setmanes, obtindran un cos prim, esvelt o, fins i tot, musculat.

Això sí, sense esforçar-se ni mentalment, ni físicament, canviar d’hàbits alimentaris i adquirir el costum de fer esport no està dins dels seus plans. Prefereixen fer cas als gurus de bata blanca, gent que no té estudis en medicina, ni nutrició, però asseguren que seguint unes dietes anomenades DETOX o bevent certs líquids perdran tots aquests quilos.

Unes dietes que asseguren desintoxicar l’organisme, donant a entendre que el tenim intoxicat, però no ens donen cap informació científica de quins tòxics tenim, ni de quina forma ens desintoxiquem. Perquè indubtablement, si reduïm el consum calòric però mantenim l’activitat energètica perdrem pes, no cal ser matemàtic per a afirmar-ho.

Però, igualment, això, només és al principi perquè la persona està bastant excedida de pes i no és gens difícil perdre els primers 5 o 7 quilos. Igualment, com no ha modificat els hàbits d’alimentar-se, ni ha adquirit la disciplina necessària per a afrontar l’ansietat generada en front la fam emocional, ja que quan estigui angoixada devorarà qualsevol aliment ric en sucre o greix perquè la majoria de vegades mengem per estimulació visual o olfactiva. Per això mateix, quan abandona la dieta recupera el pes perdut i, a sobre, guanya més.

