Acabem de començar l’any i és un bon moment per reflexionar sobre els paisatges que tenim a l’abast segons l’estació. Ara es parla de la desestacionalització del turisme, i com que no tot a la vida ha de ser sol i platja, us hem preparat unes idees sobre els millors llocs on anar i les millors activitats que es poden portar a terme a l’aire lliure segons el mes de l’any a la demarcació de Tarragona.

1. Gener

Una visita a Prades

En l’època de Nadal acostumem a estar moltes hores tancats a casa entaulats en interminables àpats familiars. Per això, hem pensat que no vindria malament sortir a estirar les cames i aprofitar per veure algun racó que, aquest dies, per alguna o altra raó, esdevingui especial. Un d’aquells indrets per visitar durant aquestes dates és la vila de Prades, sobretot quan baixen les temperatures i la neu fa acte de presència. Gràcies a una font esfèrica d’estil reinaixentista, situada just davant de l’Església de Santa Maria la Major, la plaça porxada d’aquest petit poble del Baix Camp situat a 950 metres d’altitud, s’ha convertit sense cap mena de dubte en una de les estampes més boniques del Baix Camp.

2. Febrer

Les impressionants vistes de la Mussara

Situat a 990 m, el poble abandonat de la Mussara forma part del municipi de Vilaplana i ofereix unes vistes privilegiades del sud del Camp de Tarragona. Està format per un conjunt de 8 edificis en estat ruïnós que li donen un cert encant. Prova d’això és que, des de fa uns anys, l’entorn de la Mussara acull iniciatives que volen valorar aquest entorn, com ara el festival de poesia MussArt. A més, aquesta cinglera que forma part de les Muntanyes de Prades és un entorn perfecte per practicar-hi escalada i realitzar-hi infinites excursions, com per exemple als Avencs de La Febró. Si sou dels que us agrada la natura, i amb una sola excursió no en teniu prou, també podreu fer nit al seu refugi.

3. Març

Senderisme pel GR175

Perdre’s per la natura i anar travessant muntanyes en cerca d’antics monestirs. GR175 La Ruta del Cister t’endinsa en un patrimoni artístic i cultural que té tres monestirs com a eixos vertebradors de la ruta: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. Però més enllà d’aquesta espiritualitat que encara conserven aquests espais cistercenc, aquest itinerari a peu és una invitació a conèixer les tradicions culturals i gastronòmiques de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i de l’Urgell. Patrimoni cultural, vins, artesania i una diversitat natural única.

4. Abril

Els paisatges del Priorat

El Priorat és reconegut internacionalment pel gran prestigi dels seus vins. Són molts els que hi van atrets per aquest factor però que, en arribar a la comarca, queden encisats pels encants amagats que presenta. Aprofitant la part mística del Montsant, en aquest article us proposem descobrir el territori a través de les seves ermites. Si us agraden, al Priorat en podreu trobar, i moltes! Totes es troben en un emplaçament únic i exclusiu. A la majoria s’hi pot arribar en cotxe, però a totes, s’hi pot accedir fent una excursió a peu que us permetrà conèixer la regió en estat pur.

5. Maig

Circ per tots els racons

El mes és el mes del circ al Camp de Tarragona. El projecte de direcció artística pretén promoure i regenerar Trapezi, una fira de llarg recorregut, perquè esdevingui una gran vitrina per visualitzar el sector del circ a Catalunya i arreu en totes les seves tendències artístiques. La programació ofereix espectacles de companyies catalanes, estatals i internacionals de diverses tendències, formats i tècniques. Un bon moment per fer una passejada per Reus!

6. Juny

El mes de la música pels petits

El Minipop és el festival de cultura contemporània per a grans i petits. Que a la canalla li agrada el concert doncs a xalar plegats, que no, doncs cap problema perquè l’organització del Minipop ha preparat tallers creatius, obres de teatre, sessions de cinema, dansa i un mercat d’artesans per fer les delícies de tots els assistents. Durant tres dies el Passeig de les Palmeres de Tarragona viu un ambient únic i especial, ideal per trencar amb la segmentació per franges d’edat que es fa de la cultura, especialment de la contemporània.

7. Juliol

Festes entre la tradició i la modernitat

Eduard Toda va ser un dels grans intel·lectuals catalans i un personatge polièdric: diplomàtic, egiptòleg, antropòleg, escriptor, historiador, bibliògraf i filantrop català. Va passar un temps al Castell d’Escornalbou, l’escenari actual d’una visita teatralitzada on Toda n’és el protagonista. A més, és el flamant emplaçament del Santa Teca, una experiència artística al voltant de la cultura de proximitat. Un espai on gastronomia emocional i cultura de proximitat i avantguarda omplen el Castell Monestir d’Escornalbou dins d’una iniciativa pionera al país que recupera el patrimoni arquitectònic i històric i el vincula amb la gastronomia i la cultura, posant l’accent en la qualitat, la proximitat, l’ecologia i la sostenibilitat.

8. Agost

Platges al natural

El litoral de Tarragona amaga platges i cales idíl·liques, algunes d’elles nudistes. Aigua cristal·lina amb sorra ben fina i algunes d’elles envoltades de bosc. A Torredembarra trobem la platja d’Els Muntanyans entre dunes i maresmes, a Tarragona la platja de la Roca Plana al bell mig del Bosc de la Marquesa. També la Cala Fonda, popularment coneguda amb el nom de ‘Waikiki’, en honor a les millors platges de Hawaii. A Tarragona també hi ha la Savinosa, una platja que compta amb tota mena de serveis: socorrisme, dutxes, zona d’aparcament, etc. I, finalment, la platja del Torn de l’Hospitalet de l’Infant, una destinació naturista de primer ordre.

9. Setembre

Temps de festes majors

Al setembre és temps de festes majors al camp de Tarragona. Un bon exemple: Santa Tecla, la festa major de Tarragona. Una festa popular i participativa que es remunta al 1321 i que el 1996 va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya i el 2002, Festa d’Interès Turístic Nacional pel Govern espanyol. Santa Tecla és, doncs, una de les tradicions populars més riques i vives de tot l’Estat i les seves festes duren dues setmanes, que s’inicien la segona quinzena de setembre i culminen els dies 22, 23 i 24 de setembre, amb l’actuació del Seguici Popular, un dels més importants dels Països Catalans, i les colles castelleres.

10. Octubre

El Terrer, músiques en espais emblemàtics

Terrer és un recull de músiques que beuen de les tradicions folklòriques, el patrimoni immaterial i la memòria col·lectiva presents al territori on interactua, el Priorat. Per això, una vintena d’espectacles solen posar en comú música, paisatge, arquitectura i bon vi en diferents espais patrimonials d’aquesta comarca. Terrer recull un programa amb músiques que ens recorden el llegat de les cultures que han habitat, habiten o transiten el Priorat. Un seguit de ritmes, accents i vibracions que dibuixen una finestra des d’on contemplar la Mediterrània.

11. Novembre

Un part d’art contemporani

El municipi de Vespella de Gaià és un museu a l’aire lliure, ja que compta amb diverses instal·lacions artístiques repartides per carrers i places. El poble que no té més de dos-cents habitants, es troba a 11 quilòmetres de Torredembarra i és un parc d’art contemporani. Hi ha un itinerari dissenyat que comença a la plaça del Pujol on hi ha una zona d’aparcament. Una escapada que podem fer en família en qualsevol moment de l’any. El novembre també és el mes dels ranxets a Torredembarra: des de romescos de tota mena de peix fins als escabetxos, sense deixar de banda el bull, buc insígnia de la cuina dels pescadors.

12. Desembre

Un bany relaxant en un SPA

“Si l’esperit és un atribut diví, una existència d’acord amb l’esperit serà vertaderament divina”, va dir el famós psicoanalista Sigmund Freud. Per això, us hem preparat algunes recomanacions per alimentar cos i ment. Antics balnearis enmig de la natura, centres de talassoteràpia o innovadors spas de ciutat per a desconnectar del món exterior. Te n’hem seleccionat cinc de ben diferents perquè puguis triar! Potser són unes de les més famoses. I és que cap als anys vuitanta s’hi van descobrir pous d’aigua termal, la qual cosa va permetre a la dècada dels noranta l’obertura d’un balneari, que llavors s’anomenava Hotel Termes Montbrió, als jardins de l’Horta Florida. Després ha canviat de nom, però continuen sent gairebé una desena d’hectàrees per escapar-se de la rutina i submergir-se en un univers de benestar. Destaca el gran jardí arbrat, amb exuberants sequoies, i un llac, així com el seu important i modern Aquatònic, l’espai lúdic termal que ocupa 1000 metres quadrats.

Per www.surtdecasa.cat