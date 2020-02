El Centre Johns Hopkins de Ciència i Enginyeria de Sistemes ha creat un mapa interactiu, desenvolupat amb la plataforma ArcGIS d’Esri, en el qual es recopilen dades en temps real sobre contagis i casos de coronavirus (2019-nCoV) a tot el món. L’objectiu del mapa és oferir dades fiables actualitzades en temps real i combatre la desinformació. D’aquesta manera, els usuaris poden explorar on i quan s’han produït els brots, així com quants pacients s’han recuperat i quants han mort.

El dashboard o quadre de comandament elaborat recopila dades oficials de diverses fonts. Concretament, s’ha tingut en compte els informes que elaboren l’OMS, el CDC dels EUA, el CDC de la Xina ECDC (CCDC), el NHC i el DXY. Aquesta última és considerada com una de les fonts més fiables segons el CSSE, perquè es tracta d’un portal web xinès que agrega informes de situació locals en temps real, proporcionant estimacions de casos regionals molt més fidels i concrets del que poden arribar realitzar des d’altres organitzacions a nivell nacional.

Cada punt del mapa representa un brot, indicant amb la seva grandària la seva intensitat. En clicar sobre el punt, el mapa mostra informació d’interès com el nombre de casos confirmats o la data en la qual s’han produït. A dia d’avui ja hi ha via més de de 73.000 infectats i més de 1.800 morts.

El virus, que es creu que es va originar a la ciutat de Wuhan, la Xina, s’està estenent per tot el món. A més de la Xina, també s’han trobat casos en diversos altres països, inclosos Tailàndia, el Japó, els Estats Units, França, Alemanya i el Canadà.

“En l’era de la dada, tenir informació fiable és més important que mai. Davant crisis sanitàries i desastres naturals, analitzar el factor geogràfic de manera eficaç és essencial per a prendre decisions estratègiques”, assenyala Ángeles Villaescusa, directora general d’Esri a Espanya. “Esperem que aquest mapa ajudi a mantenir la calma i evitar la difusió de notícies errònies i precipitades”.

