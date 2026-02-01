Què és l’hora daurada en termes mèdics

Simulació de personal mèdic en una situació d'emergència (Getty Images)
En medicina, l’hora daurada (golden hour) és el primer període crític d’aproximadament 60 minuts després que una persona pateix un trauma greu o una emergència vital (com hemorràgies massives, politraumatismes, xoc, lesions cranioencefàliques, etc.).

Per què és tan important aquesta primera hora?

  1. El temps és un factor pronòstic clau
    Molts traumatismes provoquen deteriorament ràpid per pèrdua de sang, fallada d’òrgans o inflamació severa. Intervenir aviat pot evitar que el pacient entri en un estat irreversible de xoc.

  2. Tractament precoç = més supervivència
    En múltiples estudis, els pacients que reben atenció definitiva (quiròfan, estabilització avançada, control d’hemorràgies) dins de la primera hora presenten millors resultats.

  3. L’atenció prehospitalària marca la diferència
    La cadena de supervivència comença al lloc dels fets:
    • reconeixement ràpid,
    • activació dels serveis d’emergència,
    • primers auxilis,
    • transport ràpid a un centre adequat (preferentment unitats de trauma).



Què inclou l’atenció durant l’hora daurada?

  • Control d’hemorràgies (torniquets, compreses hemostàtiques).
  • Asseguraria aèria i ventilació.
  • Estabilització hemodinàmica (fluids, transfusions segons protocols de dany controlat).
  • Immobilització de lesions (columna, fractures).
  • Transport ràpid a un hospital amb capacitat quirúrgica.

El terme va ser popularitzat pel cirurgià R. Adams Cowley, als Estats Units, a mitjan segle XIX, quan va observar que molts pacients politraumàtics que arribaven tard a l’hospital tenien molta menor supervivència. Encara que avui es parla més de “temps crític” que d’una hora exacta, el concepte continua essent fonamental en medicina d’emergències.

