Teresa Ventura

En el marc de la 31a Temporada MoraBanc, el passat dijous, dia 22 de gener, la Sala de Congressos del Comú d’Andorra la Vella, va acollir “HERREWEGHE COLLEGIUM VOCALE GENT”, dirigit pel seu fundador, el prestigiós músic i especialista del Barroc, Philippe Herreweghe. El repertori, totalment de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), va ser: La cantata sacra BW14 amb el títol original de “Wär Gott nicht mit uns diese Zeit”, composta per Johann Sebastian Bach (1685-1750), a Leipzig, l’any 1735 després del temps de l’Epifania.
L’original, amb text de Martin Luther i altre lletrista anònim, incloïa les veus de soprano, tenor i baix amb l’acompanyament de cant coral i orquestra formada per 2 violins, viola, corn de caça i 2 oboès.
La segona cantata que varen interpretar va ser la cantata sacra BWV 186 “Ärgre dich, o seele nicht” (No et desesperis anima meva”, que s’havia estrenat a Leipzig, l’any 1723. Correspon al setè diumenge després de la Santíssima Trinitat i el llibreto original de la qual va ser escrit pel poeta Salomo Frank (1659 – 1725), encara que s’ha de dir que es va fer una adaptació anònima de l’Evangeli de Sant Joan Bautista, ja que Bach era molt exigent amb els textos que havia de musicar i compondre’n la música i els seleccionava molt acuradament. El poeta i llibretista, també advocat alemany, Salomo Franck, havia escrit diverses cantates per a Bach, com la BWV 31, BWV 72, BWV 80, BWV 132 i un llarg etc.
El cor que obre la cantata original BWV 186, té forma de rondó, i el compositor barreja seccions a cappella amb d’altres amb l’acompanyament orquestral, així que permet d’una especial sintonia entre les veus i els instruments, i molt possiblement Philippe Herrewegle, gran estudiós del barroc, i especialista en Bach, va triar aquesta cantata tan específica i que, alhora, la tenen enregistrada amb el grup que ell mateix va fundar l’any 1970 amb el nom de HERREWEGHE COLLEGIUM VOCALE GENT.
L’obra continua amb un recitatiu al que segueix el baix continuo per a seguir després d’una ària per a tenor i així segueix el cant coral i arriba la segona part, on presenta un nou recitatiu per a Soprano i un baix continuo que segueix fins a tancar la cantata, amb una altre coral que signa el final de la complexa i rica cantata BWV 186. Va acabar el concert la Missa BWV 233.
També s’ha de dir que Bach, a les seves 200 cantates sacres, en ocasions incloïa fragments compositius de les seves pròpies “cantates profanes”, encara que en va compondre moltes menys si comparem amb les sacres. A més a més, Johann Sebastian Bach va compondre també 54 cançons sacres, de l’anomenat “Musicalisches song book” (1736) que van editar en col·laboració amb els textos del poeta i també cantor Georg Christian Schemellis (1676 – 1762). I del qual, per cert, jo mateixa n’havia havia assajat una d’aquestes cançons sacres a l’Institut d’Estudis Musicals d’Andorra la Vella, fa molts anys i amb el professor de cant Joan Tomàs Casabon (ACS) que provenia del Liceu de Barcelona i, aleshores, era el professor de cant de l’Institut d’Estudis Musicals d’Andorra la Vella.
Finalment, també respecte a Johann Sebastian Bach, el Palau de la Música Catalana, a Barcelona, previ a la Setmana Santa, oferirà “Les passions de Bach”. Serà el proper divendres, dia 6 de març i el divendres dia 27 de març. Per als possibles interessats, les entrades i més informació es poden demanar a palaumusica.cat.
Per proximitat, a la Seu d’Urgell es va representar “Un encontre fictici entre J. Sebastian Bach (1685 – 1750) i George F. Handel (1685 – 1759)” que, per cert, varen néixer el mateix any. L’obra era representada pel grup “Teatral 260” i la “Cadí Orquestra de Cambra”, sota la direcció artística de Pere Tomàs que, alhora, fa el personatge de Georg Frederic Handel, a la vegada que Joan Hernández interpreta J. Sebastian Bach.
D’aquesta obra que es va estrenar el passat dimecres, dia 28 de gener, es farà una segona funció el pròxim dimecres, dia 4 de febrer. S’ha de constatar que fa uns anys, aquesta proposta ja s’havia representat a Andorra la Vella per part de la companyia “Somhiteatre”.
Text: Teresa Ventura. Vicepresidenta de l’Associació Musical i d’Amics de Mozart del Principat d’Andorra i membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).