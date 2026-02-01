Reportatge: Invertir en lingots d’or, és una bona decisió?

La inversió en lingots d’or és una de les formes més antigues i reconegudes de preservar riquesa. Tot i l’aparició de criptomonedes, accions tecnològiques i nous actius digitals, l’or continua sent sinònim d’estabilitat i reserva de valor. Però…és realment la millor inversió? Depèn de l’objectiu financer, del temps i del perfil de l’inversor.
Avantatges d’invertir en lingots d’or
1. Reserva de valor a llarg termini
L’or no depèn de governs, bancs centrals ni empreses. El seu valor tendeix a conservar-se o augmentar en períodes de crisi.
2. Actiu físic i tangible
A diferència d’accions o criptomonedes, l’or físic és un bé real que pots tenir a les mans. No es pot “hackejar” ni esborrar.
3. Cobertura contra la inflació
Històricament, quan els diners perden poder adquisitiu, el preu de l’or sol pujar.
4. Alta liquiditat
Es pot vendre fàcilment arreu del món, sovint en qüestió d’hores.
5. Diversificació del portafolis
Té una correlació baixa (o fins i tot negativa) amb altres actius. En portafolis diversificats, ajuda a reduir volatilitat.
Desavantatges d’invertir en lingots d’or
1. No genera rendiments passius
A diferència d’accions (dividends) o immobles (lloguers), l’or no produeix ingressos. Només guanyes quan el vens.
2. Costos d’emmagatzematge i assegurança
Per a guardar lingots de manera segura cal:
- caixa forta
- lloguer d’una caixa de seguretat bancària
- assegurança
Tot plegat encareix la inversió.
3. Pot ser complicat verificar-ne l’autenticitat
Comprar a fonts poc fiables pot comportar risc de frau.
4. Preu volàtil a curt termini
Tot i ser estable a llarg termini, pot tenir fluctuacions significatives en períodes breus.
5. Spreads de compra/venda
Els distribuïdors cobren un marge (prima). Això vol dir que sovint el preu de compra és notablement més alt que el preu spot de l’or.
Com invertir en lingots d’or: procediment pas a pas
1. Decideix el format: lingots o monedes
- Lingots: marges més baixos, millor per grans quantitats.
- Monedes: més líquides, però amb primes més altes.
2. Tria un distribuïdor de confiança
Busca venedors acreditats per organismes com:
- LBMA (London Bullion Market Association)
- Bancs i entitats financeres reputades
Verifica sempre:
- Certificat d’autenticitat
- Puresa 999,9 (24 quirats)
- Número de sèrie del lingot
3. Compara preus
El preu de l’or es basa en el preu spot, però cada venedor aplica una prima. Compara diferents fonts.
4. Decideix on emmagatzemar l’or
Opcions:
- Caixa forta a casa
- Caixa de seguretat en un banc
- Custòdia professional en empreses especialitzades
5. Considera l’assegurança
Per a protegir-te de robatoris o desastres.
6. Documenta la compra
Conserva factures i certificats per a facilitar futures vendes.