Quants tipus de pneumàtics hi ha? Aquests són els més importants

Les prestacions d’un vehicle són essencials per determinar-ne la capacitat a la carretera i influeixen directament en la satisfacció més o menys gran del conductor. Però les prestacions de qualsevol vehicle es veuen incrementades i potenciades si es fan servir determinats tipus de pneumàtics que ajudin a aconseguir el propòsit que es pretén.

Cada tipus de pneumàtic compta amb prestacions que el diferencien de la resta i per això compten també amb preus diferents que poden ser molt diferents entre els uns i els altres.

Però, quins són els tipus de pneumàtics que hi ha avui dia?

Encara que podríem citar desenes de tipus de pneumàtics atenent diferents formes de classificar-ho el cert és que els tipus de pneumàtics més importants són els que es mostren a continuació:

Segons l’estació

Segons estiguin indicats per ser utilitzats en una estació climatològica o una altra, els pneumàtics d’un vehicle es poden classificar com a pneumàtics d’estiu, d’hivern o per a totes les estacions. Els pneumàtics d’estiu estan dissenyats per millorar la subjecció, per aconseguir una conducció més suau i per reduir les possibles resistències al rodament.

Els pneumàtics d’hivern estan fabricats especialment per utilitzar-los durant el fred hivern. Per això compten amb compostos especials que milloren l’adherència en situació de neu o plaques de gel evitant fins i tot la utilització de cadenes. Són també perfectes per quan hi ha pluja o quan la temperatura ambient és inferior als 7 graus centígrads.

Els pneumàtics ‘all seasons’ poden ser usats indistintament a qualsevol estació de l’any i compten amb prestacions que faciliten la conducció en qualsevol condició meteorològica. Són també els més comunament usats per la majoria de conductors.

Pneumàtics diagonals o radials

En funció de la tecnologia de construcció que es faci servir en la fabricació del pneumàtic podem trobar-nos amb pneumàtics diagonals i amb pneumàtics radials. Els pneumàtics diagonals estan compostos de capes de teixit alternes i creuades que es col·loquen de forma diagonal a la carcassa formant un angle entre els 40 i els 45 graus. La superposició de capes en aquest tipus de pneumàtics aporta una gran rigidesa, que és la qualitat més important. Avui dia aquest tipus de pneumàtics són molt menys freqüents que els pneumàtics radials.

Els pneumàtics radials es dissocien íntegrament de les funcions exercides pel flanc del pneumàtic i el cim. El flanc és més lleuger i per tant aporta més flexibilitat. Aquest tipus de pneumàtics són utilitzats avui dia en la gran majoria de vehicles.

Pneumàtics de perfil baix

Una forma de classificar els pneumàtics és atenent el seu perfil, que és l’alçada del seu flanc mesurada en mil·límetres. Si aquesta mida des de la llanta fins a la vora del pneumàtic és fins a un 50% de l’amplada del pneumàtic ens trobem davant d’un pneumàtic de perfil baix. Aquest tipus de pneumàtics són majoritàriament pneumàtics amples.

Pneumàtics recautxutats

Els pneumàtics recautxutats són un tipus de pneumàtic alternatiu a la compra de pneumàtics usats. Aquests pneumàtics són pneumàtics vells però que no estan malmesos als que s’ha posat una nova banda de rodament. Això permet disposar de pneumàtics amb bones prestacions però a un preu més assequible que qualsevol pneumàtic nou sense fer servir.

Aquests són només alguns exemples de maneres de classificar els pneumàtics existents al mercat en l’actualitat. Sigui quin sigui el cas, el que és prioritari és triar de forma correcta el tipus de pneumàtic que millor convé a cada vehicle de la llar per potenciar-ne el rendiment i millorar la seguretat durant la conducció. Seguir els consells de professionals és elemental per no equivocar-se, així que només et queda conèixer quin tipus de pneumàtics són els més adequats per al teu vehicle i renovar-los per gaudir de l’experiència.

Font autofacil.com