El Quàquer, de Liam McIlvanney

Títol: El Quàquer

Autor/a: Liam McIlvanney

Pàgines: 480

Editorial: Univers

Una ciutat presa del terror. Un assassí en sèrie. Un inspector amb tot per demostrar.

Glasgow, 1969. La gent del lloc no recorda un hivern tan dur. El fred i la por han pres la ciutat, i als carrers nomes ressona un nom: el Quàquer, un assassí que ja s’ha cobrat tres víctimes. Han passat sis mesos, sembla que la ciutat es recupera de la por que l’havia tenallat, però el temor a una nova víctima segueix. McCormack, jove i prometedor inspector de les Terres Altes, es enviat al cos de policia de Glasgow per desmantellar una investigació que s’ha tornat tan costosa com inútil. Aviat serà evident que el cas del Quàquer no ha acabat, quan una quarta víctima apareix morta a un apartament abandonat. McCormack haurà d’arribar al cor mes fosc de Glasgow, seguint un rastre de pistes i secrets que estan destinats a canviar l’esdevenir de la ciutat i el seu per sempre.

Premi Bloody Scotland McIlvanney 2018; finalista del Theakston Crime Novel of the Year 2019 i finalista del premi Ngaio Marsh 2019.

“Cada punt, cada element d’El Quàquer es magnífic. McIlvanney no nomes actualitza la fórmula clàssica del hard-boiled, sinó que fa evident la seva fosca bellesa.” Washington Post

“Un mestre del genere negre.” Daily Mail

Font: lacasadellibro