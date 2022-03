El meu gos em mossega: què faig?

Els gossos quan són cadells poden tenir comportaments que sorprenen una mica. Dins d’ells està el fet que mosseguin a les persones que convisquin amb ells. Convé solucionar i evitar aquest costum perquè no es converteixi un problema quan el cadell creixi.

La clau està a imitar el comportament que poden tenir altres animals quan un altre els mossega. D’aquesta manera, quan el gos comenci a jugar o s’apreciï que té la intenció de mossegar, el millor és queixar-se com faria qualsevol altre animal. I això inclou també expressions sonores com una queixa o lament perquè el gos noti també que ens disgusta amb aquest crit d’atenció. A continuació, s’ha de posar fi al joc o al que s’estigui fent durant una estona perquè tingui una major consciència que no ha actuat bé.

Quan es reprengui el joc, el millor és reorientar la mossegada cap a altres objectes. Per exemple, el més aconsellable és utilitzar joguines específiques per a gossos dissenyades per a ser mossegades.

En aquest cas, cal tenir paciència perquè és com un entrenament fins que el gos deixi de mossegar a les persones. De fet, s’ha de treballar de manera periòdica i continuada fins a aconseguir-ho. Al cap i a la fi es tracta d’educar-lo perquè no mossegui.

Per Tot Sant Cugat

Font animalmascota.com