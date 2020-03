Escriptor/a: BUCKLEY, Finn; BUCKLEY, Michael.

Il·lustrador/a: Meurisse.

Editorial: Libros del Zorro Rojo.

En Lenny és un tipus elegant i educat que rep una invitació molt especial: assistir a un sopar de gala. I, és clar, no s’ho pensa dues vegades. Es posa el barret, es pentina el bigoti i s’enllustra les pinces. Quin goig que fa quan arriba amb flors i un pastís per als amfitrions! En entrar al menjador, tothom l’espera assegut a taula, exultant, amb un pitet amb una foto seva i amb un cobert a cada mà. Tot plegat sembla una mica sospitós, però el protagonista d’aquesta història, innocent com és, no percep cap perversitat. Sort que la Imogen, la més petita de la família, sense donar cap mena d’explicació, se l’emporta a correcuita d’aquella festa tan estranya. En realitat, però, aquesta és només una de les alternatives possibles per evitar un desenllaç que des del principi s’intueix desolador. Es tracta, per tant, d’un llibre que interpel·la el lector per tal que triï un final: s’ha de quedar en Lenny al sopar?

Aquest és un personatge bastant insòlit en la literatura infantil: un llamàntol presumit que sap arts marcials i que es veu immers en una història esbojarrada i carregada d’humor negre. Els nord-americans Finn Buckley i Michael Buckley presenten així una narració dinàmica i caricaturesca que s’acompanya de les il·lustracions de Catherine Meurisse, una de les dibuixants de la revista satírica francesa Charlie Hebdo i, alhora, una artista reconeguda de novel·la gràfica. El resultat, doncs, és un àlbum il·lustrat amb una estètica basada en les línies senzilles que juga amb el fons de la pàgina i amb dues tintes de color per crear unes composicions carregades de matisos que apel·len directament a l’empatia de qui segueix aquest guió, amb finals diferents depenent de qui el llegeixi. Segur que tu et vols quedar a sopar?

Per Clara Berenguer Revert. Clijcat / Faristol