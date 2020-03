Al llarg de la nostra vida ens trobarem en diverses situacions on haurem de parlar davant dels altres, sigui a la feina o a l’hora d’intentar expressar les nostres opinions de la millor manera. Però, ningú, mai, ens ha ensenyat a fer-ho i, aprendre a parlar en públic, pot ser un dels recursos més útils per millorar tant la teva vida professional com personal. Per aquest motiu, l’última edició d’Els Baldiri va voler reconèixer el mèrit al projecte “Slamers, joves amb paraula”. Un taller dinàmic, organitzat pel Centre Escolar Valldaura i Poetry Slam Barcelona, que té l’objectiu de potenciar l’escriptura creativa i la posada en escena a l’aula. Parlem amb José Luís Cabeza, co-director de Poetry Slam Barcelona, sobre el poder de la paraula.

Com podríem definir el concepte Slam Poetry?

El Slam Poetry és un joc que gira al voltant de la paraula. Qualsevol persona pot inscriure’s. Tenen 3 minuts, plantegen i exposen el seu poema en directe i el públic farà una valoració. És un joc que impacta socialment i culturalment.



Per què és important haver apropat el slam a les escoles?

El slam es basa en la comunicació i aquesta és molt important per a qualsevol persona. Per comunicar-te bé, per poder estructura la idea i plantejar-la tant en públic com en privat. T’obre una possibilitat de futur, amb la família, amb els amics, amb la feina. Pensem que és una eina molt maca.



En què consisteixen les sessions dels tallers?

A les escoles treballem el slam per equips. Fem grups d’un mínim de 3 a 5 participants i ells creen una peça literària en format narratiu o poètic.

Pensem que el treball en equip, tal com està plantejada avui dia la vida, és molt important de cara al futur. Tu pots tenir un coeficient intel·lectual molt alt, però com no tinguis empatia i no sàpigues treballar en equip no aniràs enlloc.



Com entreneu als alumnes a aprendre a parlar en públic?

Qualsevol persona quan ha de parlar en públic es pot imaginar com serà, però quan arriba l’hora de la veritat, els nervis i les emocions poden fer que la teva intervenció no sigui tan bona. S’ha de treballar la vocalització, el nerviosisme, ancoratges en escena i, sobretot, practicar i practicar. L’entrenament és el que fa que al final puguis parlar en públic amb calma.



Els alumnes van acollir la iniciativa amb il·lusió? Tenen motivació i ganes a l’hora de realitzar el taller?

Ells estan encantats. El feedback al final del taller és: “m’he adonat que és molt important treballar en equip, tinc molta més confiança…”, perquè ens trobem que hi ha molts nens que tenen por i no volen sortir ni a l’actuació de classe. Llavors, traiem aquests bloquejos, recolzem amb l’amistat i a partir d’aquí ens expliquen els seus somnis, les seves idees i els ensenyem a estructurar i exposar el que tenen al seu cap.



Quina va ser la sensació quan vau guanyar el premi de la categoria Estímul – enguany reconvertida en la categoria Connexions – dels premis Baldiri?

Va ser una sorpresa! Saps com està la cultura? La majoria de nosaltres no ens podem guanyar la vida com artistes.

El Slam Poetry per nosaltres és un somni i veure que una institució com Baldiri ens dona un premi és un plaer perquè portem milers d’hores de treball i aquest suport ens dona forces per veure que el que fem és bonic i hem de continuar.



Per què pot ser útil pels alumnes aprendre a parlar en públic?

Què et sembla per a una entrevista de treball? Què et sembla per plantejar els problemes o les relacions afectives?

Per saber comunicar tot el que hi ha al cap, per aprendre a estructurar el missatge i per ser més feliç.



L’oratòria s’ensenya i s’aprèn o es neix amb el do?

Segurament, si jo et pregunto em sabries dir si se’t donen millor els números o les lletres. Lògicament, hi ha un do i si es té s’ha de celebrar. A més, conèixer el teu do és molt important per ser feliç. Si la gent descobreix quin és el seu do i enfoca la seva vida per aquest camí serà més feliç. Però, també es pot aprendre i potenciar.



Quines creus que són les mancances que podem trobar al sistema educatiu actual?

Podríem dir que la mancança econòmica és la primera i fonamental. Nosaltres, els talleristes hem de cobrar per la nostra feina i ens trobem que és molt difícil arribar a l’escola pública perquè no hi ha fons suficients. També oferim tallers gratuïts, però no podem fer tots els tallers gratuïts perquè tenim uns artistes que han de menjar.

No crec que sigui un problema del personal docent perquè són ells els que porten el slam a les escoles, sinó un problema econòmic. El personal docent és molt professional i estem molt agraïts amb ells perquè cuiden dels nens i aquests són el futur.



A banda de l’econòmica, consideres que hi ha alguna altra mancança?

Sí. Cada cop que hi ha un canvi de govern, hi ha un canvi en el pla d’ensenyament. El govern hauria de deixar que un consell de savis o uns consellers marquessin unes directrius que es respectessin. El que no és normal és que s’estiguin canviant els temaris i les assignatures cada cop que hi ha un canvi de govern.



Text: Alba Martos /AMIC

Fotos i Vídeo: Pol Alfageme / Marina Rodríguez/ Clack