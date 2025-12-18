OpenAI comença a oferir resums de notícies a ChatGPT

OpenAI continua afegint funcionalitats a ChatGPT, aconseguint d’aquesta manera que els usuaris passin més temps interactuant amb el seu bot. En aquesta ocasió, la funcionalitat Pulse ofereix un resum de notícies i continguts, basant-se en les converses prèvies de l’usuari per a buscar i seleccionar els temes. L’objectiu és que l’assistent iniciï les converses amb aportacions pròpies i no només respongui a preguntes.
De moment, es troba disponible només per als usuaris Pro (comptes de 200 dòlars de cost mensual) als Estats Units i via l’aplicació mòbil, com a prova pilot per a un futur desplegament mundial.
Segons OpenAI, Pulse realitza cerques de manera proactiva per a generar actualitzacions personalitzades basades en els xats de l’usuari, la seva retroalimentació i les aplicacions connectades. La informació arriba com a targetes temàtiques que poden consultar-se d’un cop d’ull o obrir-se per a ampliar detalls.
El sistema sintetitza cada nit la memòria, l’historial de converses i les indicacions prèvies per a determinar quina resulta més rellevant. L’endemà, l’usuari rep un conjunt de recomanacions concretes, des de temes recurrents fins a passos per a avançar en objectius de més llarg recorregut.
Per disseny, cada targeta es troba disponible tan sols durant aquest dia tret que es guardi com a xat o es formuli una pregunta d’aclariment, i en aquest cas passa a l’historial. Les targetes poden expandir-se per a demanar més detalls, sol·licitar pròxims passos o guardar per a més endavant.
L’usuari pot decidir què ha d’investigar l’assistent diàriament. La selecció es realitza des de la mateixa interfície i permet demanar, per exemple, resums periòdics o seguiment d’assumptes específics per a l’endemà. També s’ofereixen controls ràpids per a aprovar o rebutjar continguts, i l’opció d’esborrar l’historial de comentaris.
Amb l’ús continuat, aquestes orientacions ajusten el comportament de Pulse per a afinar els temes i formats que mostra cada jornada, amb l’objectiu de prioritzar el que l’usuari considera útil.
Pulse admet la integració amb Gmail i Google Calendar de manera opcional per a aportar context addicional. Amb el calendari activat, el sistema pot suggerir l’ordre del dia d’una reunió, recordar una compra pendent o proposar restaurants per a un viatge. Aquestes connexions estan desactivades per defecte i s’habiliten des de la configuració.
Els temes que apareixen passen per proves destinades a evitar continguts que vulneren les polítiques de seguretat establertes per OpenAI, la qual, al seu torn, indica que aprendrà dels primers usuaris abans d’ampliar la disponibilitat a la subscripció Plus, amb la intenció final d’estendre el sistema al conjunt dels usuaris, incloent-hi els gratuïts.
Per Tecnonews