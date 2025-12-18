Ho sabies? Què és la psicologia positiva

La psicologia positiva és una branca de la psicologia que se centra en l’estudi del benestar, les emocions positives i les fortaleses humanes. A diferència de la psicologia tradicional, que sovint posa l’èmfasi a tractar trastorns o disfuncions, la psicologia positiva busca entendre què fa que la vida valgui la pena i com podem viure de manera més plena, satisfactòria i significativa. Aquest corrent va ser impulsat per Martin Seligman a finals del segle XX, amb l’objectiu de complementar la psicologia clínica tradicional.
La seva idea central és que la felicitat no depèn només de l’absència de problemes, sinó del desenvolupament de les nostres qualitats personals, com l’optimisme, la resiliència, la gratitud o la capacitat d’establir relacions saludables.
La psicologia positiva estudia aspectes com:
- Les emocions positives: alegria, serenor, esperança, amor o entusiasme.
- Les fortaleses personals: com la creativitat, la curiositat, la perseverança o la bondat.
- El sentit de la vida: trobar propòsit i coherència en allò que fem.
- El compromís i el “flow”: aquell estat mental en què estem completament immersos i gaudim del que fem.
La psicologia positiva no és només una teoria, sinó una eina pràctica que podem incorporar en el nostre dia a dia. Alguns exercicis senzills i efectius són:
- Practicar la gratitud: Escriure cada dia tres coses per les quals estem agraïts ajuda a entrenar la ment per a focalitzar-se en el que és positiu.
- Reconèixer i utilitzar les nostres fortaleses: Identificar allò pel que tenim facilitat i fer-ho servir en la vida diària incrementa l’autoestima i la motivació.
- Fomentar relacions positives: Passar temps amb persones que ens fan sentir bé i cuidar els vincles emocionals és clau per al benestar.
- Viure el present: Practicar el mindfulness o atenció plena ens ajuda a reduir l’estrès i a gaudir més dels moments quotidians.
- Establir objectius amb sentit: Marcar-se fites realistes i coherents amb els nostres valors dona direcció i sentit a la vida.
Diversos estudis han demostrat que aplicar aquests principis millora l’estat d’ànim, augmenta la satisfacció vital, redueix la depressió i l’ansietat, i fins i tot pot tenir efectes beneficiosos sobre la salut física.