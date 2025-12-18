El Govern adjudica la construcció del nou Centre de Recuperació de la Fauna

El Govern ha fet un nou pas endavant per a continuar fomentant la preservació de la fauna i la biodiversitat del país amb l’adjudicació definitiva de les obres de construcció del nou Centre de Recuperació de la Fauna. Tal com ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, la nova infraestructura garantirà que les espècies ferides o recuperades es puguin tractar en un entorn adequat, amb instal·lacions modernes, funcionals i adequades per a la recuperació i posterior alliberament dels animals als seus hàbitats naturals.
El nou projecte es fonamenta en la necessitat de traslladar l’actual centre de recuperació de la fauna situat a Santa Coloma a una ubicació definitiva. Així, el nou centre s’impulsarà en un terreny situat prop del pont de Molleres al peu de Racons (Canillo) i estarà format per un edifici principal, amb la planta baixa de 108 metres quadrats destinada a zona hospitalària, amb quiròfan, sala de tractament, sala de quarantena, sala UVI, sala necròpsies, vestuaris, WC i cuina i una planta primera de 102 metres quadrats destinada a magatzem. L’edifici es complementa amb 2 cubicles de 54 metres quadrats per a albergar animals en recuperació així com amb dos tancats, un per a mamífers i un volader per a la recuperació d’ocells. En aquestes mateixes instal·lacions, també s’hi realitzaran tasques relacionades amb el seguiment del Pla de Vigilància Sanitària de la Fauna d’Andorra (mostreig, analítiques, etc).
El centre de recuperació de fauna, cal recordar, va ser declarat pel Govern com a projecte d’interès nacional (PIN). Les obres de construcció del centre han estat adjudicades a l’empresa Construccions Roca per un import de 962.866,80 euros i el calendari d’execució és de deu mesos a partir de la data de l’acta de replanteig.