Segons un recent informe de l’ONU cada any es filtren a l’oceà 13 milions de tones de plàstic, la qual cosa s’estima que és la causa de la mort de 100.000 espècies marines any rere any. Davant d’aquesta situació insostenible un grup d’exdirectius de Danone, Coca-cola i Schweppes amants de l’oceà han decidit fer un pas endavant i generar alternatives de consum. Unint les seves grans passions per l’alimentació saludable i el respecte cap al mar han creat Ocean52, una startup de begudes amb ingredients marins i sense envasos de plàstic.

Santi Mier, fundador i CEO d’Ocean52, defineix els seus productes com “la hidratació per als amants de l’oceà”. La companyia ofereix diversos tipus d’aigua, aigua amb gas i begudes isotòniques que contenen minerals procedents de l’oceà, font de magnesi i oligoelements. Actualment, l’empresa ofereix tres tipus de begudes: Ocean Recovery, un tipus d’isotònic baix en calories, complementat amb minerals oceànics i amb sabor de llimona o fruites de la passió; també ofereixen aigua amb gas composta per un 95% d’aigua de font i un 5% d’aigua de mar, l’Ocean Sparkling; i finalment, la No Plastic Water, la primera aigua natural envasada en alumini de tot l’Estat espanyol, segons Mier, exvicepresident i exdirector de Màrqueting de Danone.

La startup, que neix el 2018 i comença la comercialització del seu producte el març de 2019, no només es planteja abastir el mercat d’una alternativa als envasos de plàstic de les begudes sinó que també vol col·laborar a la protecció de l’oceà a través de la formació, la conscienciació i la visibilització. L’empresa vol permear en àmbits de consum per canviar-los cap a uns més sostenibles. “Nosaltres recomanem beure de l’aixeta i només si és necessari beu d’aquesta llauna” exemplifica Mier.

Alumini per combatre el plàstic

Malgrat que hi ha plàstics que es poden reciclar -una minoria- Ocean52 va refusar la idea de crear els seus envasos amb aquest tipus de plàstic. “Nosaltres no volem ser una companyia que segueixi introduint plàstic al sistema, no es tracta de reciclar sinó de no emetre més” argumenta Mier i afegeix: “L’oceà ja no aguanta ni una sola engruna més”.

Per això Ocean52 només treballa amb vidre i alumini per fabricar els seus envasos, ja que els dos són productes eternament reciclables. En el cas de l’alumini es tracta del material per envasos més reciclat del món. “El 72% de tot l’alumini que s’ha extret a la història segueix en ús, mentre que el 91% del plàstic acaba cremat o llençat a la natura” exposa Santi Mier.

El CEO d’Ocean52 defensa els grans avantatges que els productes reciclables aporten a una empresa. Posant d’exemple l’alumini, del qual cada cop que reciclen una llauna recuperen al 99% del material utilitzat sense perdre qualitats o propietats. Santi Mier sosté que són productes que tenen més futur al mercat, ja que la majoria dels plàstics no són rendibles quan només se’n pot fer un ús. “Ningú no vol un producte que serveixi només un cop”, sentència Mier.

52 setmanes vetllant per l’oceà

La companyia es va fundar amb la intensió de donar el 52% de la seva facturació a projectes que promoguin la conservació dels oceans. Triar aquesta xifra tan concreta respon a dues raons. La primera és que l’empresa vol donar més del que rep, per Mier els negocis han d’estar al servei de la societat i aquesta és la seva manera de fer-ho. La segona raó és perquè la startup vol arribar a tenir recursos suficients per estar 52 setmanes a l’any protegint l’oceà.

“Des del primer dia estem donant més en persones, investigació i difusió de missatges per protegir l’oceà que no pas en activitats típiques de marketing o promoció”

L’empresa està donant actualment el 52% dels guanys que calculen que tindran en quatre anys. Aquest càlcul es deu al fet que és quan esperen tenir beneficis. “Des del primer dia estem donant més en persones, investigació i difusió de missatges per protegir l’oceà que no pas en activitats típiques de màrqueting o promoció” assegura Santi Mier.

Actualment, estan treballant amb diverses entitats que promouen la protecció dels mars com l’Institut de Ciències del Mar o el projecte Vies Braves. També participen en projectes a França com Water Family, on la formació sobre protecció oceànica de l’empresa arriba fins a 20.000 alumnes. A més, Ocean52 compte amb ambaixadors del seu projecte que difonen els missatges de la startup. Santi Mier destaca la varietat de perfils que s’apleguen entre les files dels ambaixadors de la startup.”A vegades no són molt mediàtics però són gent d’oceà” conclou.

Entre els ambaixadors podem trobar gent com Pelayo Salinas un biòleg marí que treballa a les Illes Galàpagos per a National Geographic i amb qui tenen un acord per fer formació sobre biologia marina al jovent perquè puguin fer de divulgadors científics. Un altre ambaixador del projecte és Antonio de la Rosa, un esportista extrem que acaba de creuar en solitari l’Oceà Pacífic per mostrar i denunciar la gran quantitat de plàstic que es trobava pel camí.

Implantació i futur

Des del març de 2019 ja han arribat a més de 1.000 punts de venda a mercats i supermercat com Carrefour, Alcampo o Eroski. També són presents en el sector de l’hostaleria i la restauració, en especial a la zona de Balears i Catalunya. A més, recentment estan arribant als menjadors de grans empreses com Inditex, Banc Sabadell i Price Waterhouse Coppers.

“La veritat estem sorpresos de la bona i ràpida acollida que tenim” reconeix Santi Mier. Malgrat que la bona acceptació el CEO reconeix que costa molt deixar de consumir un producte encara que se sàpiga que genera residus de plàstic si no s’ofereix un preu més competitiu.

Els ha sorgit demanda a Australia però exportar el producte fins a l’illa oceànica deixa una petjada mediambiental que la companyia no està disposada a generar

Per això Ocean52 planteja consolidar-se per poder oferir productes més competitius però sense perdre l’essència mediambientalista que els ha dut a crear la companyia. Santi Mier ho exemplifica amb una decisió que van haver de prendre recentment. Ocean52 actualment opera a Espanya i França, i els ha sorgit demanda a Australia però exportar el producte fins a l’illa oceànica deixa una petjada mediambiental que la companyia no està disposada a generar. “Fins que no puguem produir allà preferim no enviar-ho” conclou Mier. La stratup ja està mirant de començar a produir allà.

El principal objectiu de futur i fundacional de l’empresa és oferir alternatives al plàstic per facilitar un consum responsable. “Som una empresa que ha nascut per canviar la forma de consumir begudes i que no siguin només begudes saludables per al consumidor sinó també per a l’oceà” assegura Santi Mier.